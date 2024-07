Manchetes dos principais jornais nacionais nesta terça-feira

A União (PB)

VIVER SEM LIMITES

Paraíba adere ao Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

O Globo (RJ)

REFORMA TRIBUTÁRIA

Câmara articula incluir carnes e sal na cesta básica de imposto zerado

O Dia (RJ)

EMPREGO E ESTÁGIO

Saiba onde estão mais de 5 mil chances no estado

Folha de S.Paulo

97% notam crise do clima no dia a dia, diz Datafolha

O Estado de S. Paulo

ACORDO COM O CONGRESSO

Antes da eleição, governo acelera repasse de R$ 30 bi em emendas

Valor Econômico (SP)

Bloqueio judicial de recursos recupera R$ 14,4 bi a credores neste ano

Correio Braziliense

Lula volta a atacar BC e dólar dispara

Estado de Minas

PIB de Minas cresce mais que o do país

Zero Hora (RS)

REFLEXO DA ENCHENTE

Reconstrução complexa desafia as prefeituras

Jornal do Commercio (PE)

Uso do celular ao volante cresce e aumenta riscos no trânsito

A Tarde (BA)

Lula anuncia recursos de R$ 3,9 bi do PAC na Bahia

Diário do Nordeste (CE)

Energia de ‘gatos’ daria para abastecer várias cidades