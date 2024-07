Giro Brasil: notícias que repercutem nesta terça-feira

CONGRESSO

Desequilíbrio em regra fiscal amplia poder de barganha do Congresso a partir de 2025. Executivo esgotou instrumentos para cobrir sozinho rombo na chamada regra de ouro e precisará de aval especial para emitir dívida.

GOVERNO LULA

Dólar dispara, mas economistas desaconselham intervenção do BC. Na visão de analistas, medida não resolveria problema central de desconfiança com as contas públicas ou ruídos vindo do Planalto.

ELEIÇÕES 2026

Bolsonaro promove Tarcísio com ligação ao governador de SP para exaltar ponte no Pará. Ex-presidente publicou vídeo nas redes apesar de ex-ministro da Infraestrutura nega planos para 2026.

FRANÇA

Candidatos desistem do 2º turno na França para apoiar rival contra ultradireita. Mais de 170 terceiros colocados da esquerda e do centro abrem mão da disputa para tentar fortalecer adversário contra a Reunião Nacional, segundo o jornal Le Monde,

PARTIDO REPUBLICANO

Em vitória para Trump, Suprema Corte decide que presidentes têm imunidade parcial. Decisão afeta processo do 6 de Janeiro, cuja chance de ir a julgamento antes da eleição agora é praticamente nula.

AMÉRICA LATINA

Milei evita Lula e deve vir ao Brasil pela 1ª vez para encontro com Bolsonaro. Presidente da Argentina cancela ida ao Mercosul e deve participar de conferência conservadora em Balneário Camboriú.

ABUSO SEXUAL

Quatro em cada dez vítimas de estupro são crianças e adolescentes negras. Pesquisa inédita aponta que proporção de mulheres negras vítimas do crime aumentou no Brasil nos últimos anos.

ENERGIA LIMPA

Mais caras, turbinas eólicas em alto mar têm futuro questionado no Brasil. Além do preço mais alto em relação a outras fontes de energia, força do vento em terra no país tira atratividade da tecnologia.

LEI DE ZONEAMENTO

Câmara vota pacote que destrava novos prédios nas marginais, Berrini e outras áreas de SP. Casa deve aprovar mudanças nas regras urbanísticas em último dia antes do recesso, incluindo criação dos parques do Rio Bixiga e do Clube Banespa.

COTIDIANO

Como é passar uma noite no abrigo para moradores de rua em SP. Dezenas de pessoas que se socorrem do serviço público para ter onde dormir encontram alojamento organizado e com regras.

ALIMENTAÇÃO

Casa do Pão de Queijo pede recuperação judicial. Empresa diz ter dívida de R$ 57,5 milhões e inclui fábrica e 28 lojas próprias na solicitação.

JUSTIÇA

Corretor é suspeito de golpes que somam R$ 35 milhões contra fazendeiros de Goiás. Defesa afirma que não houve estelionato e que empresa não honrou contratos por dificuldades financeiras.

COTIDIANO

Turbulência em voo deixa ao menos 30 feridos, e avião faz pouso de emergência em Natal. Aeronave saiu da Espanha com destino ao Uruguai.

ALIMENTAÇÃO

Ministério da Agricultura lista 19 marcas de café impróprias para consumo; Fabricantes terão que retirar lotes de circulação por presença de elementos estranhos ou excesso de impurezas.

