Papa anuncia o primeiro santo influencer da Igreja Católica

O papa Francisco e o Conselho de Cardeais do Vaticano aprovaram nesta segunda-feira (1º) a canonização do primeiro santo influencer da igreja católica: o beato Carlo Acutis, que morreu de leucemia aos 15 anos em 2006, em Monza (na Itália).

Nascido de pais italianos em Londres, na Inglaterra, em 1991, o beato Carlo era um webdesigner da geração Y, os nascidos entre 1981 e 1996 conhecidos como millennials.

Apesar da aprovação, Acutis deve ser proclamado santo apenas no ano que vem, durante o Jubileu da Esperança da igreja católica, que ocorre a cada 25 anos.

Carlo Acutis era conhecido por sua devoção aos milagres Eucarísticos e aparições Marianas, os quais catalogou em um website que ele mesmo desenhou. Sua habilidade em divulgar os ensinamentos da igreja na internet o levou a ser chamado de “influenciador de Deus” e “padroeiro da internet”.

Ele foi beatificado em 2020, após o Vaticano reconhecer um milagre realizado por ele no Brasil: um menino com um pâncreas malformado que foi curado após a criança ter contato com uma camiseta de Acutis.

O segundo milagre, que levou à canonização do influenciador, foi a recuperação de uma estudante universitária da Costa Rica que sofreu um grave traumatismo craniano após cair de bicicleta em Florença.

Após os médicos afirmarem que ela corria risco de morrer, a mãe foi ao santuário da Renúncia, em Assis, também na Itália, onde orou pela interseção de Acutis. Dias depois, a hemorragia cerebral desapareceu e a estudante melhorou.

Após aprovação da canonização, o Santuário do Pai das Misericórdias, em Cachoeira Paulista (SP), a 238 km de São Paulo, recebe nesta terça uma relíquia de primeiro grau do beato (fios de cabelo), segundo a emissora Canção Nova.

A relíquia ficará exposta para a veneração dos fiéis durante a missa das 12h, presidida pelo padre Francisco Fábio da Costa Vieira, diretor espiritual do movimento DCA (Devotos de Carlo Acutis) no Brasil.

*folhapress