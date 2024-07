Destaques pelo Brasil neste começo de semana; leitura rápida

Ultradireita conquista maior bancada na França, gaúchos acham que tragédia podia ter sido evitada, Bolsonaro sugere retorno em 2026 e outras notícias para começar esta segunda-feira (1º).

GOVERNO LULA

Dólar dispara, mas economistas desaconselham intervenção do BC; veja motivos. Na visão de analistas, medida não resolveria problema central de desconfiança com as contas públicas ou ruídos vindo do Planalto.

ELEIÇÕES EUA

Para 72% dos americanos, Biden deveria desistir de candidatura, diz pesquisa. Presidente recebe onda de apoio do Partido Democrata depois de enxurrada de críticas a seu desempenho contra Trump.

ELEIÇÕES 2024

Bolsonaro, inelegível e na mira da PF, fala em passar por 2024 para chegar a 2026. Ex-presidente faz campanha por aliado em Belém, diz que foi tirado do Planalto pelo ‘sistema’ e que ‘vamos vencer e voltar’.

AMÉRICA LATINA

Morto há 50 anos, Perón ainda é central na política argentina. Baseado em benefícios aos mais pobres e presença do Estado na economia, movimento criado em torno do líder populista gerou de Menem aos Kirchners e mantém sua mística no país.

DATAFOLHA

Maioria dos gaúchos acha que tragédia podia ter sido evitada, e culpa políticos e população. Segundo Datafolha, população da Grande Porto Alegre é a que mais aponta falhas na prevenção contra as enchentes.

GOVERNO LULA

Lula resiste a corte de gastos e amplia incertezas nas contas públicas. Equipe redireciona foco para redução de despesas, mas presidente descarta opções e prolonga vaivém na política fiscal.

ELEIÇÕES 2024

Lula cita Paes, um dia após ato com Haddad e Marta, como o ‘melhor que país já teve’ em prefeituras. Presidente entrega casas no Rio com prefeito do PSD em área de influência de milícia e repete não ser ‘pai dos pobres’.

GOVERNO TARCÍSIO

Governo Tarcísio pode abrir mão de fazenda de R$ 70 mi por falta de interesse em tomar posse. Estado diz que regularização movimenta economia; defesa de possuidores fala em imóvel comprado de boa-fé.

LIVROS

Rita Lobo diz que mundo deve comer menos carne e que veganismo é escolha. Chef participou da Feira do Livro neste domingo criticando dietas sem glúten e defendendo a cozinha como libertadora.

TIKTOK

SBT contrata 43 influenciadores como ‘embaixadores’ para divulgar emissora na internet. Ação acontece desde o início do ano e foi oficializada neste domingo (30) com divulgação no programa Domingo Legal.

ILUSTRADA

‘Divertida Mente 2’ arrecada mais de US$ 1 bilhão e já é a maior bilheteria do ano. Primeiro longa a fazer mais de US$ 100 milhões na estreia desde “Barbie”, animação já excede os números do primeiro filme.

CELEBRIDADES

Padre Marcelo Rossi reaparece ‘bombado’ e explica nova forma física: ‘Não é estética, é saúde’. Sacerdote, que tem 1,95 m de altura, diz que no auge da depressão chegou a pesar só 60 kg.

*Folhapress

♦ Dica imperdível: nos acompanhe no Instagram: @paraiba_online