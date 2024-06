O que rolou pelo Brasil nas últimas horas; leitura rápida

Chuvas no Sul escancaram desigualdades, Evo chama crise na Bolívia de autogolpe, ex-CEO da Americanas é solto e outras notícias do dia na Folha para começar o seu domingo (30).

CHUVAS NO SUL

Enchentes do RS atingiram proporção maior de pobres, negros e menos escolarizados. Pesquisa Datafolha mostra que populações mais vulneráveis relatam com mais frequência que perderam casa, móveis, eletrodomésticos e postos de trabalho.

GOVERNO LULA

Governo teme bolsonarismo energizado com fortalecimento de campanha de Trump após debate. Aliados de Lula manifestam preocupação com onda de extrema direita diante de desempenho fraco de Biden nos EUA.

ELEIÇÕES EUA

Doadores do Partido Democrata vivem crise após desempenho de Biden no debate. Segundo pessoas próximas, grandes contribuintes da campanha tentaram chegar à primeira-dama, Jill Biden, para que ela convencesse o marido a desistir da candidatura

ELEIÇÕES 2024

Lula evita pedir voto, mas reforça estratégia eleitoral de Boulos e critica Nunes e Tarcísio. Presidente exalta Marta, diz não poder citar pré-candidato do PSOL após condenação e culpa ausência de prefeito e governador para adiar assinatura sobre metrô.

LOJAS AMERICANAS

Ex-CEO da Americanas é solto na Espanha e entrega passaporte. Miguel Gutierrez, que tem cidadania espanhola além da brasileira, se mudou para o país após divulgação da fraude

BOLÍVIA

Evo diz estar mais convencido de que rebelião militar na Bolívia foi autogolpe fracassado. Ex-presidente ecoa líder da insurgência e afirma que objetivo era melhorar imagem de Arce; governo nega versão.

ILUSTRADA

Gilberto Gil anuncia aposentadoria dos palcos após série de shows em 2025. Um dos nomes mais importantes da música brasileira continuará compondo e gravando, como fez Milton Nascimento.

PLANO REAL, 30

1º dia do real teve falta de troco, filas, prisões e autógrafo em novas cédulas. Jornais daquela data mostram implicações políticas e econômicas do plano de estabilização.

LIVROS

Biografia de Lula será publicada na China após versões em inglês e espanhol. Editora Yilin Press vai traduzir o livro sobre a vida do presidente, escrito por Fernando Morais e lançado no Brasil há três anos.

A FEIRA DO LIVRO

Entrar na ABL nunca foi sonho, diz Martinho da Vila, que disputou sem levar voto. Sambista que participou da Feira do Livro neste sábado, em São Paulo, concorreu à Academia Brasileira de Letras em 2010.

TELEVISÃO

Eliana será representada comercialmente pela Globo e apresentará especial de Black Friday. Empresa de mídia vai agenciar a apresentadora para aproveitar seu sucesso no mercado.

