Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 120 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena, sortedas neste sábado pela Caixa Econômica Federal. Com isso, o prêmio acumulado vai a R$ 120 milhões no próximo sorteio, que será realizado na próxima terça-feira.

Os números sorteados hoje foram: 13 – 25 – 27 – 30 – 37 – 53

147 apostas chegaram bem perto e acertaram cinco dezenas. Para cada uma delas a Caixa vai pagar R$ 40.291,15.

Os 9.980 acertadores de quatro dezenas vão receber R$ 847,80 cada.

