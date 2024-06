Manchetes dos principais jornais nacionais neste domingo

Folha de S. Paulo

Pobres e negros são os mais afetados por cheias no RS

O Estado de S. Paulo

Os pais do real apontam novos rumos, 3 décadas depois da hiperinflação

Jornal do Commercio (PE)

Inflação no Brasil chega a 2.500% ao ano

Correio Braziliense

Lula viaja pelo país de olho em eleição local

Hora Meia (RJ)

Ruim pros dois

O Globo

VIRADA REAL

Plano mudou, há 30 anos, cotidiano dos brasileiros

Diario do Nordeste (CE)

Relatório do Exército amplia território de litígio

Estado de Minas

REAL 30 ANOS

Os dois lados da moeda

O Dia (RJ)

Inteligência artificial é usada por golpistas

Tribuna do Norte (RN)

Governo do RN descumpre IAC e adia criação do Museu da Rampa

A Tarde (BA)

DOIS DE JULHO

200 anos de memṍria

Correio do Povo (RS)

Cenas da catástrofe

O Povo (CE)

Segurança é o principal problema para 44% dos eleitores da capital

