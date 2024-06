Resumo das notícias que repercutem pelo Brasil neste sábado

ECONOMIA

Dólar dispara e fecha em R$ 5,59 com ruídos na política fiscal e disputa no mercado. Real registra pior desempenho entre moedas globais mesmo em dia positivo no câmbio no exterio

LOJAS AMERICANAS

Miguel Gutierrez, ex-CEO da Americanas, é preso em Madri. Executivo, que tem cidadania espanhola, além da brasileira, havia se mudado para a Espanha após divulgação da fraude.

STF

Fachin cobra compostura no Judiciário em meio a caixa-preta e conflitos no ‘Gilmarpalooza’. Em evento, Moraes rejeita necessidade de código de conduta, e Dino defende ação do STF após Lula falar que tribunal não deve ‘se meter’ em tudo.

ELEIÇÕES 2024

Datena acena a Tarcísio e critica Nunes com tom de candidato na TV às vésperas de prazo para se afastar. Apresentador, lançado pelo PSDB para a Prefeitura de SP, reforçou tom linha-dura na segurança e disse estar ‘do lado do povo’.

MERCADO DE TRABALHO

Desemprego recua a 7,1% e volta ao menor nível para o trimestre até maio na série histórica. População ocupada com trabalho bate recorde, e número de desempregados cai a 7,8 milhões, diz IBGE.

ARGENTINA

Milei rejeita pedido de desculpas a Lula e diz que petista tem ego inflado de esquerdinha. Presidente brasileiro condicionou conversa a retratação após o argentino chamá-lo de corrupto durante campanha.

AMÉRICA LATINA

Evo Morales crê ser dono da política; para nós, ela é do povo, diz Luis Arce à Folha de S.Paulo. Presidente da Bolívia fala à reportagem pouco mais de dois dias após tentativa fracassada de golpe de Estado em La Paz.

JUSTIÇA

Desembargador de SP negociou venda de sentença em missa de 7º dia, diz PF. Ivo de Almeida também é suspeito de praticar rachadinha em seu gabinete; ele foi afastado pelo STJ.

COTIDIANO

SP substitui primeira via do RG pela nova carteira de identidade a partir de segunda (1ª). Para conseguir o documento é preciso fazer agendamento no Poupatempo.

TELEVISÃO

‘Vale Tudo’: Taís Araujo aceita convite da Globo e será protagonista do remake da novela. Atriz viverá Raquel, personagem interpretada na versão original da produção por Regina Duarte.

*folhapress

