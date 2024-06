Trump pressiona Biden, PF diz que ex-CEO da Americanas enviou dinheiro para paraísos fiscais, Lula afirma que Galípolo é ‘menino de ouro’ e outras notícias para começar nesta sexta-feira (28).

ELEIÇÕES

Trump encurrala Biden em debate tenso. Imigração, aborto, clima e China estão entre pautas principais do debate.

MERCADO

Ex-CEO da Americanas se desfez de bens e enviou dinheiro para paraísos fiscais, diz PF. Movimentações são apontadas como atípicas e tentativa de blindar patrimônio após fraudes.

GOVERNO LULA

Galípolo é ‘menino de ouro’ e tem condição de presidir BC, diz Lula. Presidente afirma em entrevista que nunca conversou com diretor de Política Monetária sobre a presidência do Banco Central, mas o considera ‘competentíssimo’.

MERCADO

Governo Lula diz que taxa das blusinhas começa a valer a partir de 1º de agosto. Governo vai encaminhar Medida Provisória para retirar medicamentos da taxação.

STF

Toffoli faz crítica ao ‘Gilmarpalooza’: ‘Atravessamos o oceano para falar 10 minutos’. Ministro do STF teve fala em Lisboa com foco na defesa do Judiciário.

JUSTIÇA

Indígenas são barrados no STF e relatam racismo; corte reconhece ‘erro de procedimento pontual’. Grupo, que tinha audiências com ministros, precisou acionar ouvidora para entrar em restaurante.

ELEIÇÕES 2024

Datafolha: Capitão Wagner lidera disputa em Fortaleza, e 2º lugar tem empate. Pré-candidato da União Brasil tem 33%; José Sarto (PDT) aparece com 16% e André Fernandes (PL), com 12%.

BOLÍVIA

Golpe frustrado e acusações de trama de Arce ampliam incertezas dos bolivianos. População enfrenta grave crise econômica com fim do ciclo do gás e polarização entre presidente e Evo Morales, seu ex-padrinho.

ECONOMIA

Gasto com Previdência subirá ao menos R$ 100 bi em 4 anos com regra de Lula para salário mínimo. Benefícios são alvo preferencial de revisão de gastos, mas economistas alertam que aumento da regra cria desafios maiores.

DROGAS

Reportagem testa na prática: quantos baseados dá para fazer com 40 gramas. Repórter enrola cigarrinhos de tabaco para entender limite definido pelo STF para distinguir usuário de traficante.

COTIDIANO

Socialite é presa suspeita de desviar R$ 35 milhões de empresas de crédito em MG. Mulher estava em um condomínio de luxo em Nova Lima, na Grande BH; defesa afirmou que aguarda acesso ao processo para se manifestar.

JUSTIÇA

Presidente da CBF processa comentarista da Band após ser chamado de ‘frouxo’ na TV. Ednaldo Rodrigues denunciou João Paulo Cappellanes por calúnia, injúria e difamação; caso corre na 1ª Vara Criminal do TJ-SP.

CIÊNCIA

Jiboia Ronaldo, que se pensava ser macho e sozinha há 9 anos, surpreende e gera 14 filhotes. Universidade fala em partenogênese, mas especialista aponta que pode se tratar de estocagem de esperma.

