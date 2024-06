Giro de notícias: fatos que repercutem hoje pelo Brasil

A descriminalização do porte de maconha e a reação de Lira, greve segue nas universidades federais e outras notícias para começar esta quarta-feira (26).

DROGAS

STF forma placar de 8 a 3 para descriminalizar o porte de maconha. No início da sessão desta terça (25), Toffoli diz que votou a favor da descriminalização, o que fez a corte alcançar a maioria..

GREVE

Funcionários seguem em greve, e volta às aulas nas universidades é prejudicada. Sindicato decide não assinar acordo com o governo Lula nesta quarta-feira (26); nos institutos, as duas categorias retomarão atividades.

STF

Mendonça é prestigiado por Moro e Regina Duarte e fala em conceito aberto de fake news. Aplicação da lei nem sempre é simples, diz ministro do STF que assumirá vaga no TSE e recebeu título de cidadão honorário do Paraná.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Principal medida de arrecadação para 2024 tem adesão zero até agora, diz Receita. Governo prevê arrecadar R$ 55,6 bi com negociação para contribuintes derrotados no Carf, mas ainda não há acordos firmados.

GOVERNO LULA

Lula dá aval para meta contínua de inflação de 3% em reunião com Galípolo e Haddad. Detalhes do decreto que formaliza mudança no sistema são definidos em encontro no Planalto,

ELEIÇÕES 2026

Zema não descarta concorrer a vice em 2026 e diz que ficaria frustrado com cargo no Legislativo. Governador disse a jornalistas que ficou surpreso com notícia de viagem de Lula a Minas nesta semana.

POLÍCIA FEDERAL

PF analisa celulares de Wassef para concluir inquérito das joias de Bolsonaro. Conclusão do caso era prevista para esta semana, mas deve ficar para a próxima.

POLÍCIA MILITAR

Quem é Gen Kimura, youtuber que participou de perseguição em viatura da PM. Americano possui mais de 390 mil inscritos em seu canal no Youtube e namora uma brasileira.

GUERRA DA UCRÂNIA

Vídeo mostra banhistas fugindo de ‘chuva de bombas’ na Crimeia. Cena que lembra ‘Apocalypse Now’ ocorreu em praia no domingo e gerou reação da Rússia.

TELEVISÃO

Homem xinga Globo durante transmissão de telejornal e Rodrigo Bocardi responde: ‘É para o bem dele’. Cidadão interrompeu reportagem do Bom Dia SP sobre atrasos na circulação der trens.

CELEBRIDADES

Valeria Valenssa, Darlene Glória, ‘Ronaldinha’ e mais: mulheres que trocaram a fama pela fé. Ensaios sensuais, filmes pornô, exibição do corpo na TV e no Carnaval são ‘página virada’ para um grupo de celebridades convertidas à religião; muitas delas preferem não tocar no assunto.

VIOLÊNCIA

Latrocínios aumentam em SP; roubos e furtos caem no centro da capital. Estado registra diminuição de crimes patrimoniais, mostram dados da Secretaria de Segurança Pública,

SAÚDE

Projeto que endurece lei de aborto também pode punir adolescentes. Proposta quer aumentar a punição para mulheres que abortam, inclusive em casos que já são permitidos.

