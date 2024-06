Giro de notícias: fatos que ecoam pelo Brasil nesta terça-feira

Julian Assange deixa prisão no Reino Unido, Gabriel Galípolo continua favorito na disputa pela presidência do Banco Central, influenciadores mirins divulgam sites de apostas e outras notícias para começar esta terça-feira (25).

MUNDO

Assange, fundador do WikiLeaks, faz acordo com EUA e deixa prisão no Reino Unido. Ativista cujo site revelou documentos secretos americanos concordou em se declarar culpado por 1 de 18 acusações.

COPOM

Galípolo segue favorito para comandar BC, mas Lula ainda não bateu martelo. Diretor continua como principal cotado apesar de voto no Copom para interromper queda dos juros.

GUERRA DA UCRÂNIA

Rússia acusa EUA por ‘ataque bárbaro’; Putin revisa uso de armas nucleares. Kremlin afirma que ação com mísseis americanos na Crimeia foi coordenada por Washington.

COTIDIANO

Ilha das Flores, cenário de curta emblemático de Jorge Furtado, segue sob lixo. Após 35 anos, moradores ainda tiram sustento de resíduos e criam porcos às escondidas; chuvas causaram perdas para catadores.

CONGRESSO NACIONAL

Comissão da Câmara descumpre promessa e encaminha R$ 4,2 bilhões sem transparência. Verbas são indicadas sem apontar padrinhos de emendas, contrariando declaração de deputado do PT que preside colegiado.

GOVERNO LULA

Lula se encontra com FHC em SP e visita Chomsky e Raduan Nassar. Ex-presidente tucano completou 93 anos na última terça (18) e recebeu petista nesta segunda (24) em apartamento por meia hora.

SEGURANÇA DIGITAL

Hackers põem ‘tigrinho’, links suspeitos e termos sexuais em sites de governos. Links oficiais em motores de busca redirecionam usuários para páginas com a interface de casas de apostas.

BETS NO BRASIL

Influenciadores mirins divulgam bets, e vício em apostas ameaça crianças e adolescentes. Problema, que tem levado à perda de até R$ 5.000 e ao suicídio, atinge jovens de diversas classes sociais; ONG faz denúncia contra a Meta, que diz coibir posts.

MERCADO

Empresas de tabaco, cerveja e petróleo tentam fugir de ‘imposto do pecado’. Congresso debate regulamentação de novo tributo, e governo propõe tributar até carro elétrico; setores contestam.

SÃO PAULO

Vistoria encontra rachadura no Pacaembu, e concessionárias debatem responsabilidade. Trinca em pilastra no Museu do Futebol tem nível de risco classificado como ‘crítico’; empresa diz que problema não atrasará cronograma de inauguração.

ARTES CÊNICAS

Luana Piovani critica PL Antiaborto, Bolsonaro e Lula e diz que não teme Neymar. Atriz, que se prepara para lançar espetáculo em Lisboa, afirma que sempre foi a favor do aborto e que ex-presidente é tirano.

TELEVISÃO

Com aposta em jornalismo, Rachel Sheherazade entra na guerra dos domingos pela Record. Atração tem sido montada do zero pela emissora e deve entrar no ar apenas em agosto.

CAMPEONATO BRASILEIRO

Globo terá de pagar R$ 9,9 milhões ao Procon por propaganda enganosa no Brasileiro. Órgão de defesa do consumidor considera que empresa mentiu ao prometer transmitir todos os jogos do torneio em 2019.

EQUILÍBRIO

Consumo de alho ajuda a controlar glicemia e colesterol, sugere estudo. Além de protetor da saúde cardiovascular, o alimento também pode favorecer o equilíbrio das taxas de açúcar no sangue.

*Folhapress

