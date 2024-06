INSS

Milhões de dados de beneficiários do INSS ficaram expostos e foram acessados sem controle. Órgão concedeu centenas de senhas a servidores de outros ministérios, mas não revogou acessos de quem deixou o cargo.

GREVE

Greve dos professores de universidades federais termina após 69 dias. Servidores decidiram aceitar que o governo Lula (PT) não ofereça reajuste salarial ainda neste ano.

GOVERNO LULA

Lula viaja para São Paulo para encontrar FHC e Chomsky. Visita a ex-presidente ocorre após tucano completar 93 anos; já Chomsky recebeu alta hospitalar na semana passada.

STF

Suspensão de perfis por Moraes vira caixa-preta com sigilo e exclusão de PF e PGR. Com ordens mantidas em segredo, somente o ministro sabe total de contas derrubadas em seus inquéritos.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Palestino é retido pela PF por suposto vínculo com Hamas, e Justiça libera extradição. Defesa diz que Muslim M. A. Abuumar viajou a São Paulo com esposa, filho e sogra para visitar irmão.

COTIDIANO

Adolescentes são encaminhadas à Justiça por vilipêndio de cadáver no PR. Vídeo mostra três meninas de 14 a 17 anos de Piraquara (PR) retirando corpo de túmulo e fazendo piadas.

FAMÍLIA

Contra riscos do smartphone, pais dão a filhos celular antigo e relógio-telefone. ‘Dumbphones’, telefones ‘burros’, viram opção para evitar danos relacionados a redes sociais na infância e adolescência.

TELEVISÃO

Daniela Beyruti admite ‘ciúmes’ de estratégia da Globo e diz que SBT será ‘Disney brasileira’. Sucessora de Silvio Santos fala de novo domingo da emissora, planeja homenagear artistas da casa e quer fazer um parque temático; ela descarta a aposentadoria do pai, aos 93.

MUDANÇA

Eliana chora, agradece Silvio Santos e canta com Daniel em seu último programa no SBT: ‘Tudo o que faço é com amor’. Patrícia Abravanel pede perdão a Eliana: ‘Não sei o que aconteceu aqui no SBT’.

COTIDIANO

Rede de academias abre ‘unidade cristã’ em Curitiba, com salinha de oração e louvor na playlist. Sócio-diretor diz que local recebe todo tipo de gente e que pretende levar projeto a outras cidades.

*folhapress