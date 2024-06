O resultado da Quina de São João 2024 foi divulgado neste sábado (22), pela Caixa Econômica Federal, em São Paulo, e três apostas, de MG, RS e SP, vão dividir o prêmio de R$ 229.916.465,19 milhões – o maior da história da modalidade. Cada aposta vai receber R$ 76.638.821,70.

Os números sorteados no concurso 6.462 da Quina foram: 21 – 38 – 60 – 64 – 70.

Das três apostas vencedoras, duas delas foram bolões com 10 cotas cada, a de Gouveia (MG) e a de São José do Rio Preto (SP). A aposta ganhadora de Viamao (RS) foi um jogo com seis dezenas marcadas.

