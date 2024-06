Manchetes dos principais jornais nacionais neste domingo

A União (PB)

DISPUTA MUNICIPAL

Voto é facultativo para 16% do eleitorado paraibano em 2024

O Globo (RJ)

NOVA FRENTE

Crime organizado usa ‘bets’ para lavar dinheiro e lucrar

O Dia (RJ)

ALERTA PARA A SAÚDE

Saiba quais são os direitos do trabalhador que tem ‘burnout’

Folha de S.Paulo

1 em 3 diz ter acesso a coleta seletiva, mas não separa lixo

O Estado de S. Paulo

Lula repete gestões anteriores do PT e infla quadros das estatais

Correio Braziliense

LGBTQIAPN+

Inclusão é desafio na saúde e no mercado de trabalho

Estado de Minas

Perigo sobre duas rodas

Zero Hora (RS)

Os ensinamentos de outros países para melhorar a reação a desastres no RS

Diário de Pernambuco

São João com forró e xote por todo Pernambuco

Jornal do Commercio (PE)

Alvo de Lula, juro real é menor do que em outras gestões do petista

Diário do Nordeste (CE)

Elmano diz que crimes não intimidam o Estado