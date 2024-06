Leitura rápida: saiba o que é destaque pelo Brasil neste domingo

Imigração vira problema central nas eleições americanas, PL Antiaborto por Estupro divide fiéis, perfis falsos do jogo do tigrinho invadem redes e outras notícias do dia na Folha para começar o seu domingo (23).

BIDEN X TRUMP

Imigração se torna problema central na eleição até para imigrantes nos EUA. Disparada do fluxo sob Biden é explorada por Trump; apoiadores do republicano, brasileiros já radicados se queixam de alta de aluguel e disputa por mão de obra com mais estrangeiros.

TODAS

Discussão sobre criminalização do aborto passou longe das igrejas, dizem fiéis. Mulheres cristãs dizem que o tema não foi uma demanda, o que justificaria a urgência do projeto.

TECNOLOGIA

Entenda o que está por trás da enxurrada de anúncios do ‘jogo do tigrinho’ nas redes. Jogo de azar, que opera no Brasil por braecha na lei, se propaga na internet por programas de afiliados.

GOVERNO LULA

Lula diz não ter medo de reitores após mais de dois meses de greve de professores. ‘Esse dedo que falta não foram eles que morderam’, disse Lula durante evento no Maranhão, na sexta (21).

SÃO PAULO

Operação Água Espraiada leva Berrini à beira do colapso, isola casas e falha com moradia popular. Duas décadas após avanço, São Paulo busca ajustes para evitar estagnação de uma das suas áreas mais valiosas.

COPA DO MUNDO

Dez anos após Copa, estádios enfrentam problemas e buscam novas fontes de renda. Arenas que receberam Mundial realizado no Brasil, em 2014, ainda trabalham para ser viáveis.

IMIGRAÇÃO ALEMÃ, 200

Alemanha tenta atrair mão de obra brasileira em áreas como enfermagem e ensino. Governo alemão incentiva migração de profissionais 200 anos após primeiro grupo de germânicos chegar ao Brasil.

ÁFRICA

Médico brasileiro é preso na Namíbia após acidente de trânsito com 9 mortos. Charles de Sá foi o único sobrevivente da colisão, que matou também sua esposa; Itamaraty diz acompanhar o caso.

COTIDIANO

Ataques a tiros deixam 4 mortos em Fortaleza, e governador aciona ministro da Justiça. Uma das vítimas tinha 10 anos; criminosos atiraram contra pessoas que estavam num campo de futebol e numa pizzaria, ferindo também crianças e adolescentes.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Veja o resultado do concurso 2740 da Mega-Sena sorteado neste sábado (22). Prêmio está acumulado em cerca de R$ 84,2 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal.

USP

Marisa Monte defende mais cotas para estudantes em show de 90 anos da USP. Cantora emocionou público com principais sucessos e participação surpresa de Arnaldo Antunes.

OLIMPÍADAS

Franceses organizam protesto com ‘cocô coletivo’ no Rio Sena. Presidente francês e prefeita de Paris estão no alvo dos manifestantes.

ILUSTRADA

O que é MTG, termo que aparece nas músicas mais tocadas do Brasil. Estilo de funk que surgiu no Rio e se transformou em BH, montagem agora engloba canções de Seu Jorge e Billie Eilish.

ASTRONOMIA

Auge de atividade solar eleva chances de Terra ver auroras, mas também risco de panes. Nessa fase, Sol ejeta mais partículas carregadas que podem interferir em equipamentos elétricos em nosso planeta.

INVERNO

Sopa é jantar de inverno: veja onde provar comidas quentes em SP. Sopas, caldos e cremes estão na lista, que vai de receitas tradicionais até misturas de pescados.

BBC NEWS BRASIL

MDMA ajuda a curar estresse pós-traumático? As evidências a favor e contra o tratamento

Cerca de 13 milhões de pessoas sofrem de transtorno de estresse pós-traumático nos EUA

