Veja os fatos que repercutem pelo Brasil neste sábado

ECONOMIA

Dólar caro, juro alto e desajuste fiscal ameaçam novo ciclo de investimentos. Compra de máquinas e equipamentos teve alta no início do ano, mas não deve se sustentar.

GOVERNO LULA

Lula se vacinou contra dengue na rede privada, sem divulgar e antes da campanha do SUS. Presidente recebeu a primeira dose da Qdenga em fevereiro e a segunda em maio; Planalto se recusa a informar qual a clínica contratada.

PODER

Maioria do STF vota para mudar decisão, e 7 deputados devem ser trocados. Alteração nas regras de sobras eleitorais beneficia Alcolumbre, pré-candidato à presidência do Senado.

FORÇAS ARMADAS

Marinha compra antenas sem aval da Starlink e fere regra de exportação da empresa. Empresa de Musk veta venda de antenas para uso militar sem aval do setor de exportações dos EUA;Marinha nega irregularidades.

FOLHAJUS

SP enquadrou 31 mil negros como traficantes em situações similares às de brancos usuários. Levantamento do Insper com boletins de ocorrência de 2010 a 2020 mostra ainda influência de tipo de droga e grau de instrução do detido para conduta policial.

ELEIÇÕES 2024

Justiça condena Lula e Boulos e impõe multas por propaganda antecipada. Petista deve pagar R$ 20 mil por pedir voto para o pré-candidato a prefeito em ato do 1º de Maio.

ELEIÇÕES 2024

Tarcísio anuncia ex-Rota na vice de Nunes, que nega imposição e fala em construção com partidos. Prefeito diz que insatisfação foi contornada após aliados conhecerem Mello Araújo; Bolsonaro não abriu mão de indicação.

ELEIÇÕES 2024

Pablo Marçal reage a ofensiva do PL de Bolsonaro e fala em desespero em SP. Como revelou a Folha, Valdemar tenta tirar empresário da eleição municipal e sinaliza apoiá-lo ao Senado.

UNIÃO EUROPEIA

Orbán diz que Alemanha ‘já não tem mesmo cheiro de antes’ devido à imigração. Premiê húngaro visitou Berlim antes de assumir presidência rotativa da UE, mas foi recebido sem pompa por Scholz.

SÃO PAULO

Jordan Peterson diz, no Rio Grande do Sul, que pecados causam catástrofes. Guru da direita conservadora esteve em São Paulo e em Porto Alegre em parceria com a produtora Brasil Paralelo, que rendeu polêmica.

LIVROS

São José dos Campos (SP) recolhe livros sobre cientistas mulheres após queixa de vereador. Thomaz Henrique (PL) reclamou de menção à antropóloga Débora Diniz em uma das obras; prefeitura não explica por que da remoção de salas de leitura de escolas.

CELEBRIDADES

Pré-candidato a vereador, ex de Ana Hickmann faz vídeo sobre dificuldade de denunciar violência contra homens. Alexandre Correa foi denunciado pela ex-mulher com base na Lei Maria da Penha em novembro do ano passado.

TELEVISÃO

Zeca Camargo não renova com a Band e deixa apresentação do Melhor da Noite. Apresentador diz que não pretende abandonar televisão e que já tem planos para a internet.

