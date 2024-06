Saiba o que repercute pelo Brasil nesta quinta-feira

Mobilização contra PL 1904 mostra esquerda eficiente, Moraes recua após censura a reportagens sobre Lira, projeto que libera cassino e bicho passa em Comissão do Senado e outras notícias para começar esta quinta-feira (20).

Foco em crianças estupradas e rapidez explicam sucesso da esquerda contra PL Antiaborto por Estupro. Opositores da lei dominaram mobilização online, normalmente seara da direita, com mudança de mensagem e apelo a fãs de divas pop.

Estuprada pelo marido da avó, menina de SP viaja até a BA para interromper gestação de 31 semanas. Mãe e filha procuraram dois hospitais da capital paulista, mas não conseguiram ter acesso ao aborto legal.

BC mantém Selic em 10,5% ao ano com Galípolo alinhado a Campos Neto. Copom ignora pressão do governo e corresponde às expectativas do mercado em decisão unânime, inclusive de indicados por Lula.

Moraes recua e derruba censura imposta por ele a reportagens sobre Lira. Ministro do STF volta atrás um dia após ter atendido a pedido da defesa do presidente da Câmara.

Lira recua e tira PEC da Anistia da pauta em meio a tentativa de acordo com Senado. Plano é só enfrentar desgaste de votar proposta com certeza de que ela será aprovada pelas duas Casas.

Petróleo vai pagar a conta da transição energética, diz presidente da Petrobras em posse. Em cerimônia prestigiada por Lula e ministros, Magda Chambriard volta a defender exploração da margem equatorial.

Comissão do Senado aprova projeto que libera jogo do bicho, cassino e bingo. Proposta, discutida no Congresso há mais de 30 anos, já foi aprovada na Câmara; falta análise do plenário.

Argentina envia ao Brasil lista de foragidos do 8/1 e diz que parte já saiu do país. Governo Milei confirma que há registros de entrada de cerca de 60 dos condenados; em torno de 10 já cruzaram a fronteira.

Senado aprova novo ensino médio com disciplinas básicas reforçadas e espanhol obrigatório. Projeto retornará à Câmara, que pode derrubar as mudanças aprovadas por senadores.

‘O Menino Marrom’, de Ziraldo, é barrado de escolas de MG após reclamações. OUTRO LADO: Município de Conselheiro Lafaiete diz que suspensão é temporária e que vai readequar uso em sala de aula.

Indiciada por ataque a casal gay em padaria, empresária é presa por atropelamento e fuga. Jaqueline Ludovico atingiu homem enquanto dirigia pela avenida Francisco Matarazzo, em SP.

Donos de empresas de estética de SP processam Globo e Record por caso Natalia Becker. Após caso do peeling de fenol, eles querem que emissoras sejam obrigadas judicialmente a deixarem de classificar como esteticista quem for influenciadora.

