Foi assinado nesta quarta-feira (19) o protocolo de intenções do programa Antes que aconteça entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a senadora Daniella Ribeiro, coordenadora-geral do programa, e a deputada federal Soraya Santos, vice-coordenadora geral do programa.

O termo foi assinado pelo ministro Luís Roberto Barroso, presidente do STF e do CNJ; pelo ministro Ricardo Lewandowski, ministro de Estado e Segurança Pública; e pelas parlamentares. A coordenadora estadual do programa na Paraíba, Camila Mariz Ribeiro, também esteve presente na ocasião.

“O protocolo de intenções do programa Antes que aconteça firmado hoje é um passo gigante, mas a jornada é longa e exige a participação de todos. É preciso que a sociedade se una em torno dessa causa, quebrando o silêncio que alimenta a violência”, declarou a senadora.

Daniella disse ainda que o programa “é um passo crucial no combate à violência contra as mulheres, uma questão social crítica que afeta diretamente a saúde, segurança e o desenvolvimento socioeconômico do país”.

O objetivo do protocolo de intenções é juntar esforços para a implementação e o desenvolvimento do programa Antes que aconteça, que tem como objetivo apoiar e estruturar políticas de acesso à justiça, segurança, garantia e promoção de direitos, inovação, pesquisa, produção de dados, inclusão produtiva, formação, autonomia, conscientização e defesa feminina. O empreendedorismo feminino é um dos pontos de destaque do programa, tendo em vista que a dependência financeira é apontada como um dos impeditivos para a quebra do ciclo da violência.

As ações descritas acima deverão ser desenvolvidas, prioritariamente, através de salas de atendimento especializado em delegacias, estruturas do sistema de justiça e outros equipamentos com vistas à prevenção, enfrentamento e à superação da violência contra a mulher no Brasil.

Assinatura do termo de cooperação na Paraíba

No início de junho, foi assinado na Paraíba o termo de cooperação entre a senadora Daniella Ribeiro, o Tribunal de Justiça da Paraíba, o Governo do Estado e a Fundação Parque Tecnológico da Paraíba. A ocasião reuniu representantes de entidades diversas ligadas à defesa da mulher e lotou o pleno do TJ-PB.

Programa pensado por mulheres

O Antes que aconteça foi idealizado pela senadora Daniella Ribeiro, coordenadora nacional do programa, juntamente com: a deputada federal Soraya Santos, procuradora da Mulher na Câmara dos Deputados e vice-coordenadora geral do programa no país; a segunda-dama da Paraíba e coordenadora estadual do programa, Camila Mariz Ribeiro; a juíza Renata Gil, conselheira do CNJ; a advogada e jurista Luciana Lossio, ex-ministra do TSE; e a professora Nadja Oliveira, diretora-técnica do Parque Tecnológico da Paraíba.

