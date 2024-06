Decisões de ministro do STF favorecem uma centena de políticos e empresários

Levantamento publicado pelo jornal O Globo mostra que decisões individuais do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli favoreceram 115 políticos, empresários e executivos que pediram a anulação de provas ou atos da Operação Lava Jato no último ano.

Entre os beneficiados, estão o ex-presidente da Odebrecht (atual Novonor) Marcelo Odebrecht, o ex-senador Delcídio do Amaral (PRD-MS), os ex-governadores do Rio de Janeiro Sérgio Cabral (sem partido), Rosinha Garotinho (MDB) e Anthony Garotinho (Republicanos).

*informações repercutidas da coluna Aparte, escrita pelo jornalista Arimatéa Souza.

