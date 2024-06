Giro Brasil: leia o que repercute pelo país nesta terça-feira

Repercussão de PL Antiaborto por Estupro mina apoio fora da bancada evangélica, interior do RS volta a sofrer com enchentes, Netanyahu amplia seu controle sobre operação em Gaza, e outras notícias para começar esta terça-feira (18).

ABORTO

PL Antiaborto por Estupro perde apoio do centrão e não deve ser aprovado. Repercussão negativa do projeto surpreendeu até mesmo seus apoiadores.

ABORTO

Tinha entendido que daria proteção às mulheres, diz deputada evangélica que retirou apoio ao PL. Renilce Nicodemos (MDB-PA) diz que é contra o texto e defende aborto previsto em lei.

GOVERNO LULA

Lula ficou impressionado com alto nível de subsídios, dizem ministros após reunião. Encontro entre presidente e equipe econômica discutiu cenário fiscal e saídas para reequilíbrio.

STF

Julgamento do caso Marielle testa STF sobre delação premiada e foro especial. Ministros da Primeira Turma devem analisar ausência de provas de corroboração em delação de Ronnie Lessa e prerrogativa da corte para julgar atos anteriores ao mandato.

VIOLÊNCIA

Acusados por plano para matar Moro são assassinados em penitenciária de SP. Polícia fará perícia no local; mortos tinham sido presos em março de 2023.

GOVERNO LULA

Novo chefe da Secom de Lula tem perfil discreto e mantém rumo da gestão Pimenta. Atual ministro da Reconstrução do RS mantém influência, aliados e até mesmo gabinete na secretaria.

MERCADO

Petrobras aprova acordo para quitar dívida de R$ 20 bilhões com União. Pagamento ajuda governo a pagar contas em meio a dúvidas sobre déficit zero.

CHUVAS NO SUL

Chuva eleva nível de rios, e cidades do interior do RS voltam a sofrer com enchentes. Regiões do Caí e do Taquari estão sob alerta para inundações até quarta (19); em Muçum, rio passou de 2,43 m para 15,66 m em 24 horas.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Netanyahu dissolve gabinete de guerra e amplia seu controle sobre operação em Gaza. Medida ocorre após saída de membro moderado do órgão e em meio à pressão de aliados de ultradireita do premiê.

SÃO PAULO

Nunes obtém aval do PP para oficializar ex-Rota indicado por Bolsonaro como vice. Prefeito tem buscado aparar arestas com demais partidos da coligação; após reunião, Ciro Nogueira diz que escolha de Mello Araújo ‘contará com nosso entusiasmo’.

EUROCOPA

Microchip detecta toque de mão e impede empate da Bélgica contra a Eslováquia. Nova tecnologia chamada ‘Connected Ball’ foi desenvolvida pela Adidas.

VIOLÊNCIA

Homem é morto dentro de ônibus em Curitiba após defender duas vítimas de homofobia. Caso ocorreu na noite deste domingo (16) em uma das principais linhas de transporte da cidade; dois suspeitos foram detidos.

AVIAÇÃO

Maior avião de passageiros do mundo tem voo cancelado após falha no aeroporto de Guarulhos. Entenda o que é ‘stall do compressor’ e por que fez motor de Airbus A380 pegar fogo.

ALIMENTAÇÃO

Preço do cacau triplica e já ameaça produção de chocolates artesanais. Crise nos países produtores e especulação afetam o valor de venda das barras, e chocolateiros veem futuro incerto.

