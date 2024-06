Na última semana, o relator das contas do 1º ano do governo Lula no Tribunal de Contas da União, ministro paraibano Vital do Rêgo Filho, alertou em seu voto dois aspectos de impacto bilionário.

Um deles foi o déficit crescente do setor previdenciário, no que foi explicitamente endossado pelo próprio presidente do TCU, Bruno Dantas.

O outro foco sinalizado foi a conta igualmente alta – em centenas de bilhões – das desonerações tributárias.

Em reportagem na edição de ontem, e com menção ao voto de Vital Filho, o jornal O Globo retomou o tema e registrou que a ministra do Planejamento, Simone Tebet, revelou que o presidente Lula ficou “extremamente mal impressionado” com o aumento de subsídios no país.

A ministra disse que ela e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vão encaminhar ao presidente, por sua solicitação, alternativas para enfrentar o problema.

As renúncias e benefícios financeiros concedidos pelo governo chegaram ao patamar de R$ 646 bilhões no ano passado.

Somente em 2023 foram instituídas 32 desonerações tributárias, com impacto negativo de R$ 68 bilhões na arrecadação.

Notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta terça-feira, acesse aqui.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online