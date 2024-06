Manchetes dos principais jornais nacionais nesta segunda-feira

O Globo (RJ)

DA URGÊNCIA PARA A GELADEIRA

Bancada evangélica recua e já admite adiar a votação do PL do aborto

O Dia (RJ)

NEGOCIAÇÃO

Conheça riscos e vantagens de vender carro pela internet

Folha de S.Paulo

Produtividade trava, e nível brasileiro é ¼ do americano

O Estado de S. Paulo

MERCADO DE TRABALHO

Mão de obra escassa faz construção investir em capacitação e tecnologia

Valor Econômico (SP)

POLÍTICA MONETÁRIA

Mercado já prevê fim do ciclo de corte de juros

Correio Braziliense

Grilagem é o principal crime ambiental no DF

Estado de Minas

Caminhos para escapar de fraudes e golpes bancários

Zero Hora (RS)

Combinação de chuva e vento sul pode elevar Guaíba à cota de alerta

Diário de Pernambuco

PL do aborto divide deputados eleitos por Pernambuco

Jornal do Commercio (PE)

Desaprovação de Lula chega a 47%, pior índice da série histórica, diz Atlas

A Tarde (BA)

Pressão por beleza pode colocar a saúde em risco

Diário do Nordeste (CE)

Ceará é o 2º com mais terremotos no Nordeste

