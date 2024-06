As falas do chefe da PF, Bolsonaro diz apostar no TSE para disputar eleições, Zelenski cobra Brasil por posição de ‘país civilizado’, e outras notícias para começar esta segunda-feira (17).

POLÍCIA FEDERAL

Declarações de chefe da PF sobre investigações em curso viram praxe sob Lula. Polícia diz que informações são de domínio público ou selecionadas de ‘forma responsável’.

POLÍTICA

Bolsonaro diz apostar no TSE para disputar eleição em 2026, mas lista de obstáculos é enorme. Aliados e especialistas afirmam acreditar que discurso tem objetivo maior de manter a militância acesa.

UCRÂNIA

Zelenski volta a criticar Brasil e cobra posição de ‘país civilizado’. Ucraniano se irritou com ausência de delegação brasileira em conferência na Suíça.

ELEIÇÕES

PL de Bolsonaro quer apresentar partido ao eleitor do Nordeste e abrir caminho para 2026. Ciente da rejeição na maioria das capitais, legenda do ex-presidente mira vagas no Senado.

SERGIO MORO

Moro diz que STF deve agir com ‘autorrestrição’ e que excesso para defender democracia já não se justifica. Ex-juiz prega pacificação e fim da polarização do Brasil, diz que seu suposto isolamento político é conversa fiada de adversários e admite disputar um cargo executivo em 2026.

EDUCAÇÃO

Das 20 metas do Plano Nacional de Educação, só 4 foram ao menos parcialmente cumpridas. Lei completa 10 anos em 2024 com poucos avanços nos objetivos definidos para melhorar o ensino no país.

EUA

Governo Biden é o que mais fez pelo clima, mas também o que mais produziu petróleo. Democrata, que investiu bilhões em transição energética e construiu coalizão de apoio à economia verde, quebrou promessa de interromper exploração em terras federais.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Meta começa a usar publicações do Instagram para treinar IAs; saiba como impedir. Nova política de privacidade da empresa diz respeito a posts públicos e começa a valer neste domingo.

INDÚSTRIA

Produtividade trava crescimento, e brasileiro produz 1/4 do americano. Especialistas veem situação ‘trágica’; com queda da população ativa, país tende a empobrecer.

NOTÍCIAS

Quase metade dos brasileiros evita notícias, indica relatório da Reuters. Entrevistados consideram noticiário ‘repetitivo ou entediante’ e se sentem sobrecarregados por volume de conteúdo,

SAÚDE

Brasil ocupa 20º lugar na lista de países com maior tamanho médio de pênis. Levantamento do World Population Review estabelece média mundial, desmistifica crenças e atesta que mulheres se importam menos com comprimento do que os homens.

VIOLÊNCIA

Dono de bar de rock é morto com golpe de canivete ao defender mulher de assédio em SP. Suspeito pelo crime foi contido por clientes e preso pela PM; ele permaneceu em silêncio na delegacia.

DEFESA

Brasil estuda comprar caças F-16 usados devido ao preço do Gripen. FAB diz que não há acordo ainda; anúncio pode visar pressionar suecos em negociação.

