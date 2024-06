O Congresso Nacional gasta anualmente, somente com café e açúcar, cerca de R$ 2 milhões.

Para servir os parlamentares, assessores e visitantes que circulam pelo local são compradas 151 toneladas dos citados produtos.

Reportagem do ´Estadão´ mostrou que diferentemente do produto que está presente na mesa da maioria dos brasileiros, o café servido no Congresso é de tipo superior, com maior qualidade e um sabor mais acentuado do que os tradicionais, com grãos 100% arábicos.

Informações repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

