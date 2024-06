Saiba o que repercute pelo Brasil neste domingo

Protesto contra lei antiaborto mira Lira, Silveira se aproxima de Lula, que classifica PL como ‘insanidade’, e outras notícias para começar este domingo (16).

ABORTO

Manifestação em SP contra PL Antiaborto por Estupro mira Arthur Lira. Cerca de 5.000 pessoas compareceram ao protesto, segundo PM.

Lula diz ser contra o aborto, porém classifica de ‘insanidade’ PL Antiaborto por Estupro. Para presidente, prática é uma realidade e precisa ser tratada como questão de saúde pública.

Lira minimiza tramitação acelerada de PL Antiaborto por Estupro e prevê debates antes de decisão.

Lula diz no G7 que primeiro-ministro de Israel ‘quer aniquilar palestinos’. Em último compromisso na Europa antes de voltar ao Brasil, petista afirma que Netanyahu não deseja o fim da guerra em Gaza.

Gigante da China propõe comprar maior fabricante de sistemas pesados de defesa do Brasil. Oferta da Norinco se dá após grupo da Austrália desistir do negócio; diplomacia brasileira deve avaliar impacto geopolítico da transação.

Pauta de costumes bolsonarista avança mais sob Lula do que sob Bolsonaro. Eleições para o comando do Congresso, reação ao STF e apoio do centrão impulsionam temas como endurecimento das regras para aborto e drogas.

Não vamos a Brasília dialogar, mas nos defender, diz Haddad após avanço do PL antiaborto. Em meio a derrotas na agenda econômica, ministro diz que ‘Brasil é uma encrenca’.

Ministro de Minas e Energia estreita proximidade com Lula e já incomoda esquerda e direita. Aliado de Pacheco, Kassab e Alcolumbre, Alexandre Silveira ampliou projeção após derrubar presidente da Petrobras.

Ala do PT defende tática de ‘contenção de danos’ para que Lira não vote PL antiaborto. ‘Se a gente pagar para ver, perde nos votos’, afirma Jilmar Tatto, secretário de Comunicação do partido.

Lula critica rever pisos da saúde e educação e diz que não fará ajuste fiscal ‘em cima dos pobres’. Na Itália, presidente volta a defender Haddad, critica taxa de juros e cobra solução por desoneração.

China faz de ponto do país mais próximo de Taiwan uma ode à reunificação com a ilha. Pingtan, no sudeste, atrai turistas chineses com parque ‘instagramável’ de referências a Taipé.

Monogamia é puxada pela colonização e marcada por religião e economia, dizem pesquisadores. Definições sobre herança e controle de povos indígenas orientaram a instauração do regime como forma dominante de se relacionar.

Entenda o que acontece com o corpo em caso de reganho de peso pós-Ozempic. Interrupção de medicações a base de GLP-1 sintético exige manutenção do peso com mudanças de estilo de vida pode provocar alteração hormonal de fome, saciedade e gasto calórico.

Presidente do Solidariedade se entrega à PF após três dias foragido. Eurípedes Gomes Junior é suspeito de desviar verbas de fundos partidário e eleitoral do antigo Pros.

