Saiba os fatos que repercutem no Brasil neste sábado

Projeto sobre aborto endurece lei brasileira, governo alterou dados da Previdência para reduzir projeção de despesas, Bolsonaro consolida apoio a Nunes em SP e outras notícias para começar este sábado (15).

ABORTO

PL antiaborto deixa a lei brasileira tão dura quanto a de países como Afeganistão e Indonésia. Locais são conhecidos pelas violações dos direitos das mulheres; projeto de lei equipara a pena por aborto acima de 22 semanas ao homicídio simples.

Bancada evangélica quer definição de relator do PL antiaborto, e esquerda, adiar discussão.

GOVERNO LULA

Governo alterou dados da Previdência para reduzir projeção de despesa em R$ 12 bi. Mudança de última hora permitiu desfazer bloqueio, liberar emendas e evitar contenção sobre demais gastos.

STF

Ministro de Lula pede ao STF trancamento de inquérito após ser indiciado pela PF. Defesa de Juscelino Filho alega ilegalizadas na investigação e fala em ‘emaranhado de ilações’.

SUPREMO

STF tem maioria para tornar Janones réu sob acusação de injúria a Bolsonaro. OUTRO LADO: Deputado disse que se posicionou como parlamentar contra um governo do qual era de oposição.

ELEIÇÕES 2024

Bolsonaro banca Nunes e desautoriza aliados do PL a atuarem por Pablo Marçal. Ex-presidente esteve na Prefeitura de São Paulo em almoço nesta sexta-feira, ao lado do governador Tarcísio de Freitas.

GREVE

Professores decidem manter greve nas universidades federais após nova negociação. Governo Lula fez novas propostas aos servidores em reunião nesta sexta, mas ignorou a questão salarial.

CHUVAS NO SUL

Desabrigados do RS preferem alojamento e moradia provisória a voltar para casa afetada pela cheia. Após críticas do presidente Lula, gestão Eduardo Leite afirma que projeto de casas temporárias está mantido.

Mercado Público de Porto Alegre reabre parcialmente após 41 dias fechado.

MUNDO

G7 volta a focar Guerra da Ucrânia e pressiona China por elo com a Rússia. Declaração final também pede cessar-fogo em Gaza, além de medidas contra a crise climática e mais cuidados com IA.

ELEIÇÕES EUA

Uso eleitoral da idade de Biden e Trump desafia EUA a entender o que é envelhecer. Especialista em envelhecimento diz que a discussão sobre etarismo está desenfreada e que não há sinais que desmereçam os candidatos.

CASO MARIELLE

Ronnie Lessa aponta em delação grilagem no cartório de maior receita no país. OUTRO LADO: 9º RGI afirma que não tem relação com nomes citados e diz estar à disposição das autoridades.

VIOLÊNCIA

Igreja Bola de Neve afasta fundador acusado de agressão e esposa que o denunciou. Decisão foi tomada em conjunto pelo apóstolo Rina e por conselho para esclarecimento do caso; OUTRO LADO: pastor nega ‘qualquer prática violenta’.

VIOLÊNCIA

Jovem é roubado e morto em SP após marcar encontro por aplicativo. Leonardo Rodrigues Nunes, 24, foi encontrado baleado nesta quinta (13) no Sacomã, zona sul da capital, e não resistiu.

CELEBRIDADES

Faculdade confirma que Matteus Amaral burlou sistema de cotas ao se declarar preto. Ex-BBB conquistou vaga no curso de Engenharia Agrícola, em Alegrete; OUTRO LADO: Matteus não comenta.

*folhapress

