Notícias que repercutem pelo país nesta quarta-feira

MERCADO

Haddad sofre nova derrota e vê mudança em PIS/Cofins ser devolvida após uma semana. Proposta enviada ao Congresso, que levaria a maior pagamento de impostos por empresas, gerou reação da iniciativa privada.

MERCADO

Câmara aprova ‘taxa das blusinhas’ para compras de até US$ 50 em sites estrangeiros. Tributação chega a 20%; projeto que causou polêmica ainda precisa ser sancionado por Lula.

GOVERNO LULA

Governo anula leilão de arroz importado após indícios de irregularidade. Ministro também afirmou que recebeu e aceitou pedido de demissão do secretário Neri Geller.

CHUVAS NO SUL

Pimenta chama bolsonaristas de covardes, cita ‘rachadinha’ e é cobrado em comissão na Câmara. Ministro de Lula bate boca com oposição ao ser convidado para falar das ações do RS.

INFLAÇÃO

Inflação acelera em maio com pressão de alimentos e impacto das chuvas no RS. IPCA de 0,46% vem acima das projeções do mercado; índice acumula alta de 3,93% em 12 meses.

POLÍCIA FEDERAL

Nova joia negociada por Bolsonaro é agravante e robustece investigação, diz diretor da PF. Andrei Rodrigues estima que caso deve ser concluído em junho, junto com apuração sobre fraudes em cartões de vacinação.

GOVERNO TARCÍSIO

Tarcísio nega golpismo de Bolsonaro em público e atua nos bastidores para esfriar clima no STF. Enquanto minimiza responsabilidade de ex-presidente, governador se aproxima de Moraes para acalmar os ânimos.

ESTADOS UNIDOS

Filho de Biden é condenado por mentir sobre uso de drogas ao comprar arma. Presidente dos EUA diz que vai respeitar resultado; sentença pode sair em até 120 dias.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Hamas diz aceitar termos gerais de plano dos EUA para cessar-fogo na Faixa de Gaza. Washington fala em ‘sinal de esperança’; facção terrorista, porém, teria proposto emendas à proposta original.

GOVERNO LULA

Produtora de petistas organizou 1º de Maio com Lula após captar R$ 3 mi da Petrobras. OUTRO LADO: empresário diz que PT é opção ideológica, não ‘trampolim profissional’.

CHINA

Médico chinês opera, da Itália, paciente em Pequim com uso de robô e conexão 5G. É a primeira vez que uma operação acontece com o paciente e o médico em continentes distintos.

VIOLÊNCIA

Homem de 77 anos morre após levar ‘voadora’ no peito em Santos. Motorista agrediu idoso após ele tocar em veículo ao atravessar a rua; suspeito foi preso em flagrante e ficou em silêncio na delegacia.

TELEVISÃO

Ex-âncora da Record diz ter sido vítima de assédio moral após engravidar e processa emissora. Daiane Bombarda foi apresentadora da Record News e conta ter desistido da TV por trauma; OUTRO LADO: Emissora e suposto assediador não respondem a contatos.

