Vice-presidente do Senado Federal, o senador paraibano Veneziano Vital do Rêgo (MDB) vai tomar parte nas negociações que ocorrem nesta segunda-feira entre o presidente Lula e os reitores das universidades e institutos federais visando a busca de um entendimento para o término da paralisação que já dura praticamente dois meses.

Veneziano revelou em vídeo que está otimista quanto ao resultado dessas conversações, uma vez que o governo pretende fazer anúncios importantes para o setor educacional público.

Veja o que disse Veneziano em vídeo por ele divulgado nesta segunda-feira.

*Vídeo: Reprodução/redes sociais

