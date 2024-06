Manchetes dos principais jornais nacionais nesta segunda-feira

O Globo (RJ)

Extrema direita aumenta seu espaço no Parlamento Europeu

O Dia (RJ)

Cine Santa reabre em grande estilo após reforma

Folha de S.Paulo

Ultradireita avança na UE, e Macron dissolve Assembleia

O Estado de S. Paulo

Planalto faz reunião diária com versão petista do ‘gabinete do ódio’

Valor Econômico (SP)

TRAGÉDIA

RS já estima prejuízos de R$ 62 bi e pede ajuda da União para evitar paralisia fiscal

Correio Braziliense

PAC para educação e greve na pauta de Lula e reitores

Estado de Minas

Quando o perigo não está no motorista

Zero Hora (RS)

Ferramenta mostra os recursos prometidos e os liberados para o RS

Jornal do Commercio (PE)

Extrema direita avança na Europa. Mas centro lidera

A Tarde (BA)

Educação resgata jovens ‘nem-nem’ da Geração Z

Diário do Nordeste (CE)

Alimentos fakes trazem prejuízos à saúde