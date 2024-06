Giro Brasil: destaques pelo país neste começo de semana

Os seis meses de Milei, Lula tenta atuar contra fake news, o avanço da ultradireita no Parlamento Europeu, empresas brasileiras se instalam nos EUA e outras notícias para começar esta segunda-feira (10).

ARGENTINA

Em 6 meses, Milei compensa dificuldades domésticas com sobreatuação internacional. Ultraliberal não tem pragmatismo com Congresso e vê seus projetos travados; inflação, sua bandeira, cai consecutivamente.

ELEIÇÕES 2024

PL tem embates, indefinições e corrida por bênção de Bolsonaro nas capitais. Ex-presidente faz caravana para referendar candidaturas, mas partido vive duplo comando e enfrenta impasses em ao menos oito capitais.

GOVERNO LULA

Governo Lula tenta aval do TSE para atuar contra fake news e causa preocupação. AGU questiona se ação para retirada de propaganda eleitoral por desinformação sobre políticas públicas federais é competência da Justiça Eleitoral; caso ainda não foi analisado.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Relatório de regulamentação da IA exclui armas automáticas e revisa rol de alto risco. Parecer do senador Eduardo Gomes pode ser votado nesta quarta-feira (12) em comissão temática.

CHUVAS NO SUL

Tragédia ambiental destrói casas, vinícola e plantações no interior do RS. Famílias tentam reconstrução após chuva na região de Santa Maria.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Benny Gantz anuncia sua saída de governo de Israel com críticas a Netanyahu. Ministro do gabinete de guerra já havia feito uma série de ameaças e críticas ao premiê por condução do conflito.

FRANÇA

Macron reage a atropelo em votação do Parlamento Europeu e dissolve Assembleia Nacional. Presidente da França convoca eleições antecipadas; ultradireitista Le Pen não poupa adversário e fala em ‘mensagem clara ao poder macronista’.

ESTADOS UNIDOS

Empresas brasileiras se instalam nos EUA para aproveitar incentivos à energia limpa. Companhias acessam fundo bilionário, mas há receio com futuro de programa em eventual vitória de Trump.

CELEBRIDADES

Isabella Santoni se casa no Rio e usa vestido com 3.000 pérolas. Atriz subiu ao altar com empresário Henrique Blecher em cerimônia intimista.

TELEVISÃO

Apresentador de TV Michael Mosley é encontrado morto e Globo cancela especial. Corpo de médico britânico de 67 anos, que divulgou a dieta do jejum intermitente, foi achado em ilha rochosa na Grécia.

LIVROS

Laura Liuzzi abre mão da identidade em ‘tour de force’ lírico comovente. Poeta desloca sua voz ao outro e contraria a egolatria assumida hoje sem pudor por escritores de todo gênero.

CORONAVÍRUS

Paxlovid não tem eficácia para reduzir risco de sequelas pós-Covid após 15 dias de uso. Droga antiviral da Pfizer não reduziu os sintomas após dez semanas de avaliação em ensaio clínico.

*Folhapress