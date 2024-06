Deputados participam a convite de decisão da Champions League

De acordo com o jornal O Globo, ao menos três nomes que vêm sendo cotados para a presidência da Câmara Federal assistiram ao vivo à final da Champions League entre Real Madrid e Borussia Dortmund, no estádio de Wembley, no sábado (dia 1º último), no camarote comprado pelo empresário Alberto Leite, dono da FS Security e próximo do governo de Jair Bolsonaro.

Quem são: Doutor Luizinho (PP), Isnaldo Bulhões (MDB) e o paraibano Hugo Motta (Republicanos).

Os três citados também compareceram a um jantar em comemoração ao aniversário do empresário na véspera.

*com repercussão na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

