Giro Brasil: saiba os fatos que repercutem neste domingo

Aterros sanitários se tornam polos de reciclagem energética, reféns são resgatados na Faixa de Gaza, pensão de “mortos fictícios” custa ao Exército R$ 20 milhões e outras notícias para começar este domingo.

ENERGIA LIMPA

Combustível é produto nobre de aterros sanitários, que recebem quase 60% do lixo do país. Resíduos sólidos urbanos sustentam produção de biometano para fábricas e veículos; gás é idêntico ao de petróleo, mas bem menos poluente.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Israel resgata quatro reféns vivos em operação militar na Faixa de Gaza. Ação no centro do território palestino teria provocado dezenas de mortes, segundo o Hamas; Tel Aviv fala em ‘menos de cem’.

OBITUÁRIO

Morre aos 94 anos a economista Maria da Conceição Tavares. Portuguesa radicada no Brasil lutou por projeto desenvolvimentista e se tornou uma das maiores influências da esquerda não marxista.

ELEIÇÕES 2024

Boulos critica bancos, defende sem-teto e vê Marta dar indireta a Nunes em evento em SP. Pré-candidato à prefeito diz que movimento não toma, mas dá casa para as pessoas.

CHUVAS NO SUL

6 em cada 10 famílias de baixa renda aguardam repasses de doações via Pix no RS. OUTRO LADO: Gestão Eduardo Leite (PSDB) afirmou que o ritmo de pagamentos ‘tem sido de acordo com a capacidade de municípios’ e que serão concluídos até o dia 14.

MERCADO

Conteúdo com vídeoOmetto, da Cosan, critica medidas tributárias do governo Lula: ‘Do jeito que está não dá’. Para empresário, se houvesse mais segurança jurídica juros cairiam e país cresceria como no governo Lula 1.

CONGRESSO NACIONAL

Senado deixa de ser barreira contra projetos da pauta ideológica bolsonarista. Senadores à esquerda dizem em conversas reservadas que ‘boiadinha ideológica’ tem avançado,

VIOLÊNCIA

Sindicato de policiais penais diz que ida de Lessa para Tremembé coloca preso e presídio em risco. Entidade se coloca contra a transferência do assassino de Marielle Franco para a prisão de São Paulo.

FORÇAS ARMADAS

Exército gasta R$ 20 milhões por ano com pensão de 238 ‘mortos fictícios’. Benefício é pago a familiares de militares expulsos da Força; lista foi tornada pública pela primeira vez.

MENTE

Alzheimer antes de avanço do declínio é marcado por foco no presente e anseio do futuro. Tratamento precoce, quando se inicia a perda cognitiva, ajuda a manter a autonomia por mais tempo.

TELEVISÃO

Eliana confirma ida à Globo ao responder desejo de ‘boa sorte’ de seguidor: ‘Muito obrigada’. Apresentadora surpreende ao comentar publicação nas redes sobre novos desafios: ‘Vai brilhar muito’.

TELEVISÃO

Fernanda e Pitel estreiam programa com desafio de se manterem fiéis ao que mostraram no BBB. Dupla fez sucesso pela espontaneidade e pelos comentários sarcásticos no reality; Na Cama com PItanda vai ao ar a partir desta segunda (10), no Multishow.

CULTURA

Como vive hoje Anna Sorokin, golpista da série da Netflix que enganou a elite. Impostora que fingiu ser herdeira está em prisão domiciliar com vida luxuosa que inclui cobertura e cristais na tornozeleira.

*Folhapress