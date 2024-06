Notícias que repercutem pelo país neste sábado; leitura rápida

Empresas que venceram leilão de arroz do governo federal, governo aceita negociar meio-termo para PIS/Cofins, e outras notícias para começar este sábado (8).

ELEIÇÕES 2024

Entrei para tirar Boulos do caminho, e Nunes não é compatível com Bolsonaro, diz Marçal. Pré-candidato do PRTB afirma que não há chance de acordo com prefeito de SP e que não será vice de ninguém.

Eleição em SP expande nanicos com críticas a Boulos e Nunes.

SABESP

Governo de SP diminui previsão de redução de tarifa com privatização da Sabesp após mercado reclamar. Fundos afirmam que houve erro básico de cálculo que pode afetar lucro; nota oficial diz que fórmula estava correta.

GOVERNO LULA

Leilão de arroz do governo foi vencido por loja de queijos e empresário que já confessou propina. Conab diz que companhias precisam garantir entrega do produto; pregão virou alvo da oposição e do agronegócio.

ATAQUE À DEMOCRACIA

PF prepara lista de foragidos do 8/1 na Argentina para pedir extradição ao STF. Brasileiros foram para o país vizinho após serem alvos da Operação Lesa Pátria.

Líder da oposição no Senado defende anistia a envolvidos no 8/1 para reconciliar país.

RIO DE JANEIRO

Ronnie Lessa consultou dados de ministro, deputados, pesquisadores e artistas. Ex-PM fez cerca de 900 pesquisas em plataformas de dados; Marielle teve nome consultado dois dias antes do crime.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Alta de gastos e juro levam déficit nominal do Brasil ao maior patamar desde 2021. Apesar do paralelo com período da pandemia, composição do rombo é distinta, com maior peso da conta de juros.

CONGRESSO NACIONAL

Governo aceita negociar meio-termo para PIS/Cofins, mas não abre mão de compensar desoneração. Integrantes da equipe econômica dizem que vão conversar com setores e avaliar alternativas.

DÓLAR

Dólar acelera e vai a R$ 5,32 com ruído sobre arcabouço após reunião de Haddad com banqueiro. Mercado de emprego aquecido nos EUA também impacta cotação; Bolsa renova menor valor do ano.

FGTS

Trabalhadores reclamam de bloqueio no saldo do FGTS. Mudança na data de depósito do Fundo de Garantia gerou falha; Caixa diz que sistema já está sendo normalizado.

ESPORTE

Morre Pampa, campeão olímpico de vôlei, aos 59 anos. Medalhista com a seleção brasileira fazia tratamento contra um câncer no sistema linfático.

SÃO PAULO

Café Girondino fecha as portas no centro de SP. Para gerente, esvaziamento da região, em razão do home office e da ‘sensação de insegurança’, dificultou retomada no pós-pandemia.

