Cantor Lulu Santos passa mal e está hospitalizado; leia detalhes

Lulu Santos foi internado na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, após um mal-estar sentido em sua casa na tarde de ontem. O cantor ficará sob observação médica por 48h e seu quadro de saúde é estável, segundo divulgou sua assessoria no Instagram.

A causa do mal-estar ainda não foi informada. Lulu faria um show no palco Brasil durante o festival João Rock neste sábado (8), mas precisou cancelar sua participação no evento que acontece na cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo.

*folhapress