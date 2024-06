Notícias que repercutem pelo país nesta sexta-feira

Bombardeio de Israel em escola da ONU em Gaza, críticas à MP que restringe crédito de PIS/Cofins, compra da rede Starbucks no Brasil e outras notícias para começar esta sexta-feira (7).

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Ataque de Israel a escola que abrigava civis em Gaza mata pelo menos 35, diz ONU. Tel Aviv admite autoria, mas afirma que estrutura era usada por terroristas do Hamas.

MERCADO

Clima azeda entre empresas e governo com MP que restringe crédito de PIS/Cofins. Há pressão sobre o Congresso para devolver medida e mobilizações para questionamento na Justiça.

GOVERNO LULA

Lula diz só perder para Dom Pedro 2º e Getúlio Vargas em experiência de ‘viver problemas’. Discurso do presidente foi proferido em Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul.

CONGRESSO

Congresso banca mestrado e doutorado para senadores na faculdade de Gilmar Mendes. Cursos no IDP custam R$ 317 mil; OUTRO LADO: senadores dizem que estudos se relacionam a atividade legislativa.

CHUVAS NO SUL

Governo compra 263,3 mil toneladas de arroz em leilão convocado por enchentes no RS. Questionada por entidades do setor e suspensa por juiz na véspera, operação custou R$ 1,3 bi.

MERCADO

Dona do Burger King anuncia compra da rede Starbucks no Brasil por R$ 120 mi. Contrato foi firmado com o grupo SouthRock, operador das lojas da cafeteria e em recuperação judicial desde o final do ano passado.

UNIÃO EUROPEIA

Banco Central Europeu corta juros pela 1ª vez desde 2019, mas batalha contra a inflação continua. Entidade anuncia redução da taxa de 4% para 3,75%.

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

Biden compara ameaça de Putin à de Hitler nos 80 anos do Dia D. Elogiado por Macron, Zelenski é aplaudido de pé em evento de encerramento da celebração.

JUSTIÇA

Juízes aumentam valores de diárias e chegam a turbinar salários em mais de R$ 10 mil. Aumento concedido no final do ano passado pelo CNJ gerou efeito cascata nos tribunais superiores.

SÃO PAULO

Justiça manda demolir Caveirão, prédio no centro de São Paulo. Prefeitura diz que laudos apontam para risco de queda; proprietário afirmou à Justiça que gestão municipal pede a derrubada para se proteger de críticas.

SÃO PAULO – ESTADO

‘Ele arregalou o olho, sufocou e aí perdi meu Rick’, diz namorado de homem morto após peeling de fenol. Vítima queria remover cicatrizes de acne que teve na adolescência, diz seu companheiro em entrevista.

ARTES CÊNICAS

Como Reynaldo Gianecchini se transformou em drag queen para ‘Priscilla’. Ator contracena com Diego Martins e a dupla Wallie Ruy e Verónica Valenttino, que rompe tradição de ‘transfake’ da peça.

CELEBRIDADES

Fernanda Torres lamenta modo como tratou Tony Ramos em início de carreira: ‘Me arrependo’. Atriz, que trabalhou com veterano da TV em ‘Selva de Pedra’, disse que não se adaptou ao formato de novelas.

