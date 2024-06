Giro de notícias: destaques pelo Brasil neste começo de semana

México elege primeira presidente mulher, Bernie Sanders fala à Folha de S.Paulo sobre crises ao redor do mundo, moradores de Porto Alegre reocupam orla do Guaíba e outras notícias para começar esta segunda-feira (3).

ELEIÇÕES NO MÉXICO

Claudia Sheinbaum é primeira mulher eleita presidente do México, diz boca de urna. Analista vê possibilidade de ‘governo descafeinado’ após seis anos de populismo com Andrés Manuel López Obrador.

BANCO CENTRAL

Líderes do PT dizem que Arminio Fraga quer desacreditar próximo presidente do BC. Críticas vêm após entrevista do ex-presidente do BC à Folha, na qual criticou a pressão do governo sobre decisões da autarquia.

ELEIÇÕES EUA

Mundo enfrenta mais crises hoje do que em qualquer momento da minha vida, diz Bernie Sanders. Em entrevista à Folha de S.Paulo, senador e ícone progressista americano afirma que Biden precisa ser mais forte na disputa com Trump para deixar claro que defende trabalhadores.

POLÍCIA FEDERAL

PF infla diretoria com inquéritos sobre Bolsonaro e esvazia setor de investigação. Mudança na área de inteligência aproxima do diretor-geral as apurações sensíveis; gestão diz que reestruturação permitiu fortalecimento,

CONGRESSO NACIONAL

Suspeito de propina é apontado pela PF como ‘tentáculo’ de Juscelino na Codevasf. OUTRO LADO: Em nota, pasta afirma que ministro ‘não conhece, nem tinha contato com servidor’.

ELEIÇÕES 2024

Boulos e Tabata vão à Parada LGBT+ e criticam Nunes por ausência. Pré-candidato do PSOL discursou e falou em derrotar bolsonarismo; representante do PSB circulou pelo público e alfinetou rival por uso eleitoral do evento.

FORÇAS ARMADAS

Forças Armadas vão permitir alistamento militar feminino pela primeira vez em 2025. Decisão foi tomada pelo Ministério da Defesa; há divergência sobre número de vagas para mulheres.

CHUVAS NO SUL

Moradores de Porto Alegre aproveitam domingo de sol para reocupar orla do Guaíba e áreas de lazer. Entorno do lago volta a ser visitado após enchente de proporções históricas.

COREIA DO NORTE

Coreia do Norte suspende envio de balões com lixo ao Sul após Seul ameaçar responder com k-pop. Pyongyang diz ter mandado 3.500 infláveis com 15 toneladas de lixo para o Sul em menos de uma semana.

MÚSICA

Show de Luan Santana é cancelado em MG após cantor passar mal. Assessoria de imprensa do artista afirma que ele vai ficar de repouso absoluto por ordens médicas.

GRAMMY

Adele rebate comentário homofóbico durante show nos Estados Unidos: ‘Fique calado’. Vídeo da cantora em show realizado no último sábado (1º) viralizou nas redes sociais.

CELEBRIDADES

Pedro Scooby responde Luana Piovani após briga com Neymar e diz ser contra privatizar praias. Surfista e ex-BBB é amigo do jogador e diz que a situação da PEC é bastante complexa.

*Folhapress