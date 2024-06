Veja os fatos que ecoam pelo Brasil; leitura rápida

Rússia ataca toda a Ucrânia, Moraes recua em caso de ameaça à família, Real Madrid ganha a Champions League e outras notícias para começar este domingo (2).

GUERRA DA UCRÂNIA

Putin bombardeia toda a Ucrânia após Otan liberar uso de armas. Mega-ataque envolve cem mísseis e drones de diversos tipos em noite de tensão.

STF

Moraes se declara impedido em caso de ameaça à sua família, mas mantém prisões. ‘Fatos narrados são graves’, diz ministro do STF, que havia sido alvo de críticas por ter decidido sobre tema que lhe diz respeito; caso foi desmembrado.

CHAMPIONS LEAGUE

Vini marca, Real confirma favoritismo contra o Dortmund e amplia hegemonia na Champions. Time espanhol sofre ao longo de boa parte do jogo, mas reage no fim e conquista a 15ª taça.

GOVERNO LULA

PT cobra ministros de Lula, que dizem não ter sido chamados a conter derrota no Congresso. Apesar de dissidências inclusive de petistas, Gleisi pede ‘responsabilidade’ de integrantes do governo com pautas importantes.

BANCO CENTRAL

Lula corre risco de fiasco político se errar no BC, diz Armínio Fraga. Para ex-presidente do Banco Central, discurso mais frouxo na política monetária é erro banal que pode criar bola de neve no endividamento.

IMPOSTO DE RENDA

Receita recebe menos declarações do Imposto de Renda que o esperado. Fisco projetou 43 milhões de declarações, mas número ficou menor ao final do prazo; há prazo maior no Sul do país.

CHUVAS NO SUL

Em recuo, Guaíba fica abaixo da cota de inundação pela 1ª vez em um mês. Nível do lago está em 3,55 metros na manhã deste sábado (1º).

ALÉM DO LIXO

Crise do lixo custa R$ 97 bilhões por ano ao Brasil, aponta estudo. Problemas de coleta, disposição inadequada e baixa reciclagem em 2020 impactaram saúde humana, financeira e ambiental e impõem desafios ao país e ao planeta.

CHINA

Chang’e 6 pousa no lado afastado da Lua para colher amostras. Missão, lançada em 3 de maio, deve voltar para a Terra com 2 kg de rochas lunares no fim deste mês.

CELEBRIDADES

Filha de Angelina Jolie e Brad Pitt entra na Justiça para remover sobrenome do ator. Shiloh, de 18 anos, quer que nome completo contemple apenas a parte da mãe.

CULTURA

Ativista ambientalista é presa após colar cartaz em quadro de Monet, em Paris. Mulher faz parte do coletivo que jogou sopa na ‘Mona Lisa’, de Leonardo da Vinci, e em obra de Eugène Delacroix, na França.

PALESTINA

Gigi e Bella Hadid doam US$ 1 milhão para apoiar famílias e crianças na Palestina. Supermodelos destinaram doação para quatro organizações de ajuda humanitária na região.

COTIDIANO

Parada LGBT+ ocorre neste domingo (2) com promessa de multidão em verde e amarelo. Evento ocupará a avenida Paulista, no centro de São Paulo, bloqueando vias na região.

*Folhapress