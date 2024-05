Leitura rápida: saiba o que rolou de novidades pelo Brasil no feriado

Trump é o 1º ex-presidente dos EUA condenado criminalmente, fiéis lotam região central de SP na Marcha para Jesus, aprovação de Lula cai enquanto a de Tarcísio sobe na capital paulista e outras notícias para começar esta sexta-feira (31).

ESTADOS UNIDOS

Trump se torna 1º ex-presidente condenado em ação criminal na história dos EUA. Júri considerou republicano culpado por fraudar documentos para encobrir pagamentos a atriz pornô; ex-presidente ainda poderá concorrer à Casa Branca.

MARCHA PARA JESUS

Líder da Marcha para Jesus diz que recepção a Lula poderia ser hostil e aponta desgaste de Bolsonaro. Apóstolo Estevam Hernandes afirma que oraria pelo petista e ressalta que ex-presidente ainda tem maioria dos fiéis.

Fiéis lotam região central de SP e apóstolo pede oração para Ricardo Nunes.

DATAFOLHA

Aprovação de Lula cai e a de Tarcísio sobe na cidade de SP. Cenário em relação a março é estável, mas curva desde 2023 aponta situação favorável a governador e desfavorável a presidente.

SÃO PAULO

Faculdade de Direito da USP questiona violência policial em evento com Tarcísio. Boletim de ocorrência foi registrado com relato de agressão contra estudantes durante posse do chefe do MP-SP.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Jornal israelense Haaretz é censurado pelo governo e publica texto com tarjas. Artigo de opinião relata prisão arbitrária de palestinos; autoridades proíbem reportagens sobre o tema na imprensa.

COTIDIANO

Corpus Christi é celebrado no país com tapetes coloridos e doações para o RS. Data católica foi marcada por menções da tragédia ambiental em missas e campanhas em estados como SP, MG, RJ, MS e SC.

MERCADO

Enel SP anuncia troca na presidência em meio à crise de imagem. Max Xavier Lins renunciou ao cargo; Aneel apura se contrato de concessão pode ser rompido após apagões.

RIO DE JANEIRO

Lessa nega ligação de ex-vereador miliciano com homicídio e se desvincula de Rogério Andrade em delação. Ex-PM afirma que Cristiano Girão não foi mandante de morte de rival e afirma ter visto bicheiro apenas três vezes; depoimento contraria investigações.

COREIA DO NORTE

Após enviar balões com fezes à Coreia do Sul, Norte lança mísseis na península. Exercício militar é provocação e vitrine para possíveis compradores, incluindo a Rússia, afirma Seul.

ESPORTE

Endrick se despede do Palmeiras em jogo sem gols no Allianz. Pela Libertadores, equipe empatou com San Lorenzo, da Argentina.

FUTEBOL INTERNACIONAL

Especulado no futebol argentino, Di María é alvo de ameaças. Nome do campeão do mundo em 2022 tem sido ligado ao Rosario Central.

ILUSTRADA

Vedetes e drag queens simbolizam passado e presente em musical. ‘Daqui Ninguém Me Tira’ aborda temas como especulação imobiliária, preservação da memória e conflitos ideológicos.

ASTRONOMIA

Telescópio James Webb bate próprio recorde ao encontrar galáxia mais distante conhecida.

JADES-GS-z14-0 surgiu 290 milhões de anos depois do Big Bang e supera marca anterior de 320 milhões, diz Nasa.

ALIMENTAÇÃO

Dino Restaurante, em SP, tem show e brinquedos mas não se limita ao menu infantil. Espaço no shopping Vila Olímpia é mais um exemplo de boom dos restaurantes temáticos na cidade.

