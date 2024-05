Saiba o que repercute pelo Brasil nesta quarta-feira

Tragédia no RS completa um mês, Câmara aprova taxação para compras de até US$ 50, Congresso põe fim a saidinha de presos e outras notícias para começar esta quarta-feira (29).

COTIDIANO

Um mês após tragédia, população em abrigos no RS é maior que 90% dos municípios do estado. 48 mil pessoas estão nesta situação; ao todo, 630 mil ainda estão fora de casa, e 114 mil estão sem luz.

Aeronáutica amplia interdição do aeroporto de Porto Alegre ao menos até 10 de agosto.

MERCADO

Câmara aprova taxação de 20% para compras internacionais de até US$ 50. Acordo sobre alíquota foi discutido por Arthur Lira, Lula e líderes da Casa.

CONGRESSO NACIONAL

Congresso impõe derrotas a Lula, e governo sofre ampla traição entre partidos aliados. Em mais um fiasco de articulação política, gestão petista viu derrubada de veto do presidente sobre saidinha e manutenção de veto de Bolsonaro sobre fake news em massa.

SAIDINHAS

Congresso derruba veto e acaba com saidinhas de presos, em derrota de Lula. Especialistas afirmam que decisão cria risco de rebeliões; deputados e senadores dizem que medida representa vontade popular.

JBS

Encontro com Lula no Planalto coroa volta de irmãos Batista à cena política. Empresários entraram pela porta principal e participaram de encontro com ministro da Agricultura.

PLANO DE SAÚDE

Lira anuncia acordo com operadoras para suspender cancelamentos de planos de saúde. Presidente da Câmara se reuniu com representantes das empresas nesta terça.

PEC DOS PRECATÓRIOS

Governo terá de pagar R$ 4,7 bi por um único precatório em 2025; fatura total é de R$ 100 bi. Lista do Ministério do Planejamento inclui outras cinco dívidas com valores acima de R$ 1 bilhão.

GOVERNO LULA

Proposta de revisar Previdência dos militares coloca cúpula das Forças Armadas em alerta. Presidente do TCU propôs começar mudanças na Previdência pelos militares.

LGBTQIA+

Papa se desculpa após dizer que seminários estão ‘cheios de viadagem’. Segundo porta-voz, pontífice não teve intenção de ofender ao usar termo homofóbico em reunião com bispos.

IMIGRANTES

Bebê brasileira levada à selva de Darién sem autorização volta para casa após 5 meses. Criança fora raptada pelo pai e levada para perigosa rota rumo aos EUA; outra menina do Brasil segue em abrigo panamenho.

INTERIOR DE SÃO PAULO

Adolescente de 15 anos suspeito de matar família é encontrado morto em SP. Corpo do garoto apresentava ferimentos nas costas e foi encontrado em Bauru, vizinha a Agudos, onde ocorreram as mortes.

TELEVISÃO

SBT investiga suposta relação sexual entre diretor e funcionário em camarim da emissora. Subordinado e patrão foram flagrados por camareira; caso foi levado ao compliance do canal.

IMPOSTO DE RENDA

Declaração pré-preenchida do IR 2024 tem erro em dados bancários; saiba corrigir. Falhas foram enviadas à Receita Federal por instituições financeiras, mas cabe ao contribuinte corrigi-las.

COMIDA

Pode um restaurante chique barrar cliente que estiver de regata, chinelo e bermuda?. Após vídeo de Érick Jacquin, chefs e profissionais do setor debatem ‘dress code’.

