Manchetes dos principais jornais nacionais nesta quarta-feira

A União (PB)

NO TOPO DO RANKING NACIONAL

BB aponta Paraíba com a maior projeção do PIB no país em 2024

O Globo (RJ)

SEM ARTICULAÇÃO

Congresso derruba punição por fake news eleitoral e restringe saidinhas de presídios

O Dia (RJ)

CRUELDADE

Quem ampara este pai?

Folha de S.Paulo

Taxação de 20% em compra de até US$ 50 passa na Câmara

O Estado de S. Paulo

Planos de saúde se comprometem a suspender cancelamentos

Valor Econômico (SP)

Vendas perdem força e mapa do consumo nacional sofre rearranjo

Correio Braziliense

“Saidinha” de presos está proibida, define Congresso

Estado de Minas

FUNCIONALISMO ESTADUAL

Pressão e estratégias em dia decisivo para reajuste

Zero Hora (RS)

Em derrota do Planalto, Congresso acaba com a “saidinha” de presos

Diário de Pernambuco

Recife sobe no ranking nacional de alfabetização de crianças

Jornal do Commercio (PE)

Congresso derrota Lula, derruba ‘saidinha’ e apoia Bolsonaro

A Tarde (BA)

Bahia dá partida ao arrasta-pé da alegria

Diário do Nordeste (CE)

Alfabetização de crianças: Ceará tem melhor índice do país