Notícias que repercutiram pelo Brasil nesta terça-feira; leitura rápida

Sete partidos dão as cartas nas eleições municipais e do Congresso, Magda Chambriard diz que Petrobras tem que acelerar exploração de Petróleo, ataque de Israel contra área humanitária mata 45 em Rafah e outras notícias para começar esta terça-feira (28).

ELEIÇÕES 2024

G7 dos partidos domina disputa a prefeituras e Congresso e mira 2026. Com 80% do Congresso e mais de 70% das verbas eleitorais, siglas dão as cartas nas eleições municipais e nas da Câmara e Senado.

PETROBRAS

Petrobras tem que acelerar exploração de petróleo, diz nova presidente. Em primeira entrevista, Magda diz que Brasil precisa achar novas reservas por segurança energética.

CHUVAS NO SUL

Tragédia no RS deve encarecer seguros em todo o país, diz setor. Especialistas estimam que sinistros no estado possam ultrapassar os R$ 7 bilhões.

PROJETO SAÚDE PÚBLICA

Saúde incinerou R$ 227 milhões em vacinas da Covid em 2024. Foram descartadas mais de 6 milhões de doses da Janssen que perderam validade; ministério afirma que tomou medidas para evitar desperdício.

JUSTIÇA

PGR omite dados de viagens de Gonet, subprocuradores e seguranças. Órgão afirma ter publicado informações; procurador-geral teve gasto de R$ 37,4 mil em diárias e R$ 8,9 mil em passagens em único registro.

COTIDIANO

Ronnie Lessa diz que ganharia até US$ 20 milhões pela morte de Marielle Franco. Assassino confesso da vereadora afirmou em delação que, com o crime, se tornaria sócio de loteamento e criaria milícia no Rio

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Ataque de Israel contra área humanitária mata 45 em Rafah; Netanyahu fala em ‘acidente trágico’. Comunidade internacional condena bombardeio em região de deslocados; premiê diz que vai investigar incidente.

PAPUA-NOVA GUINÉ

Governo de Papua-Nova Guiné eleva para 2.000 estimativa de mortos após deslizamento de terra. Nações Unidas haviam falado inicialmente em 670 mortes; localização remota de vilas dificulta resgate de vítimas.

GOVERNO MILEI

Chefe de gabinete de Javier Milei renuncia na Argentina após dias de especulação. Nicolás Posse era visto como figura inexpressiva no governo, e Casa Rosada fala em diferenças de critérios e expectativas.

TRANSPORTE PÚBLICO

Entrega da linha 6-laranja do metrô de SP pode atrasar mais 3 anos. Em documento, concessionária alerta que problemas geológicos devem prorrogar entrega em até 1.096 dias; custo também aumentará.

LIVROS

Livraria Cultura divulga loja em casarão de Higienópolis, em SP, em meio a falência. Rede fechou sua unidade do Conjunto Nacional com dívida de R$ 15 milhões em aluguéis, segundo processo.

CULTURA

Conheça o Caravaggio de R$ 850 milhões anunciado em leilão por R$ 8.500. ‘Ecce Homo’, agora exibido no Museu do Prado, foi redescoberto na Espanha após ser atribuído a um aprendiz de pintor.

*folhapress