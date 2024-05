Numa unidade de saúde: cobra cai do teto e assusta paciente

Uma cobra apareceu dentro de uma unidade de saúde na cidade de Crixás, interior de Goiás. A cobra caiu do teto em cima do suporte do soro de uma paciente.

A paciente disse que ficou com medo, mas não podia correr por conta do soro. À TV Anhanguera, Sandra Santos disse que estava tomando soro quando colegas suas chegaram e gritaram ao verem a cobra. O caso ocorreu na quinta-feira (23).

“Eu pensei que era uma brincadeira. Eu só olhei de lado e vi a obra com a cabeça debaixo do soro e a linguinha para fora olhando pra mim. Foi uma cena de medo mesmo, mas eu não podia correr”, disse Sandra Santos, em entrevista à TV Anhanguera.

Sandra disse que todas as pessoas correram, mas que um vizinho a ajudou. O vizinho escutou a gritaria e foi até a unidade de saúde. Ele então disse para a paciente se acalmar, derrubou a cobra e a matou, segundo o relato de Sandra à TV.

À TV Anhanguera, uma pessoa responsável pelo posto de saúde disse se tratou de um caso isolado. A paciente disse ainda que essa não foi a primeira vez que viu uma cobra naquela unidade de saúde. O UOL pediu um posicionamento para a Secretaria de Saúde de Crixás e aguarda resposta.

*UOL/Folhapress