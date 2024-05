Notícias que ecoam pelo Brasil nesta segunda-feira; leitura rápida

Moraes mantém Bolsonaro e Braga Netto inelegíveis, ministros defendem perdão de Lula a homem preso injustamente, RS ainda tem milhares sem energia e aulas e outras notícias para começar esta segunda-feira (27).

JUSTIÇA

Moraes rejeita recurso no TSE e mantém Bolsonaro e Braga Netto inelegíveis. Em reta final na corte eleitoral, ministro nega pedido da defesa do ex-presidente para envio ao STF de processo sobre 7 de Setembro.

JUSTIÇA

Ministros defendem perdão de Lula a homem preso após 62 reconhecimentos por foto. Paulo Costa, 37, sofre condenações semelhantes mesmo após decisão do STJ; audiências dificultam emprego fixo.

CHUVAS NO SUL

Quase um mês após primeira chuva forte, RS ainda soma milhares sem luz e sem aulas. Neste domingo, mais três mortes foram confirmadas no estado, totalizando 166; previsão é de chuva para o início da semana.

COTAS

STF prorroga validade de cotas no serviço público enquanto Congresso analisa nova lei. Regra atual perde validade no dia 10 de junho; nova regra foi aprovada no Senado e precisa ser votada pela Câmara.

ACIDENTE

PM rodoviário morre atropelado por veículo em fuga na rodovia Anhanguera, em SP. Motorista capotou o carro em seguida e também morreu; caso ocorreu na região de Ribeirão Preto e uma mulher foi presa por suspeita de tráfico.

PRIVATIZAÇÃO

Senado retoma discussão de PEC que pode privatizar áreas da União no litoral. Comissão de Constituição e Justiça promove audiência pública para debater proposta.

CONGRESSO

Candidatos a suceder Lira enfrentam resistências na Câmara e geram indefinição. Presidente da Casa tenta transferir capital político, mas obstáculos entre cotados vão de ‘perfil ríspido’ a alinhamento com Planalto.

ESTADOS UNIDOS

Tornados e tempestades deixam ao menos 15 mortos nos EUA. Cerca de 450 mil pessoas ficaram sem energia elétrica em seis estados, segundo site.

CELEBRIDADES.

A gente fala sobre isso, diz Angélica sobre casamento aberto com Luciano Huck. Apresentadora conta que, no entanto, exemplos ‘esquisitos’ de adeptos da não monogamia os desanimam a experimentar.

COVID-19

Ministério da Saúde lança nova campanha de vacinação contra a Covid. Objetivo é vacinar 70 milhões de pessoas com doses atualizadas contra a doença.

SAÚDE

Microdose de ayahuasca ganha adeptos, mas é rechaçada pela ciência e religião. Produto promete combater depressão sem causar alucinações, mas não tem comprovação nem autorização da Anvisa.

FORÇAS ARMADAS

Única família autorizada a usar barba no Exército encerra tradição centenária. Quinto da geração de Manoéis Theophilos abandonou destino militar para viver de música.

FUTEBOL SOLIDÁRIO

Ludmilla abre placar do Futebol Solidário; partida com artistas e jogadores termina em 5 x 5. MC Poze, Amaral e Ronaldinho Gaúcho também marcaram gols; amistoso contou ainda com MC Daniel, Marco Luque e Gabriel O Pensador.

*Folhapress