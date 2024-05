Governo federal importa arroz e quer o quilo vendido a 4 reais

O Brasil vai importar até 1 milhão de toneladas de arroz, a serem vendidas com preço tabelado de R$ 4 o quilo.

A medida é para garantir a disponibilidade e controlar o preço do cereal no país, já que a tragédia climática no Rio Grande do Sul pode afetar a produção nacional. O estado é responsável pela produção de 70% do arroz consumido no Brasil.

A compra pública foi autorizada por medida provisória assinada na última sexta-feira (24) pelo presidente Lula. Em um evento na cidade paulista de Guarulhos no sábado (25), o presidente comentou a decisão:

“Arroz e feijão é uma coisa que nós, brasileiros, não sabemos e não queremos abrir mão. Por isso, eles tentarão um preço que o povo mais humilde trabalhador possa comprar. Para que o arroz possa chegar aqui no Brasil mais barato e a gente garantir que não vai faltar arroz na mesa das crianças, na merenda escolar e muito menos na casa das pessoas”.

Ao todo, R$ 7,2 bilhões foram liberados para a compra que será feita pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar através da Companhia Nacional de Abastecimento.

Os estoques serão vendidos diretamente para pontos de venda das regiões metropolitanas do país. O produto será embalado com a logomarca do governo federal.

*com informações da ebc