Conflitos de interesse rondam ministros do STF

Anda vagando pelos corredores do poder, em Brasília, o fato de a gigantesca multinacional British American Tobacco (BAT) Brasil, antigamente chamada de Souza Cruz, ter sido uma das patrocinadoras do 1º Fórum Jurídico: Brasil de Ideias, que reuniu ministros do Supremo Tribunal Federal e autoridades do governo Lula no hotel The Península, em Londres, há algumas semanas.

A empresa, conforme levantamento do ´Estadão´, tem dois processos no Supremo e é parte interessada em uma ação relatada pelo ministro Dias Toffoli, que esteve no evento.

Os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes também participaram do fórum, que foi organizado pelo Grupo Voto.

O Supremo informou que não pagou diárias nem custeou as passagens dos ministros.

*informações repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

