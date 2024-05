Ministro do TCU: prejuízos ainda são incalculáveis

O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Vital do Rêgo disse que a estimativa do governo gaúcho de R$ 19 bilhões para a reconstrução do Rio Grande do Sul não deverá ser suficiente.

“Há uma perspectiva, segundo o governo do Estado de R$ 19 bilhões. Mas eu não acredito (que o valor seja suficiente), pessoalmente, pelo que eu vi”, declarou o ministro paraibano em matéria veiculada no jornal O Estado de São Paulo.

Vital observou que, no momento, é impossível fazer um cálculo dos estragos antes de uma baixa total nos rios.

Informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza

