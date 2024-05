Giro Brasil: notícias em destaque pelo país neste domingo

Milton Leite (foto) teve ‘papel juridicamente relevante na execução dos crimes’ da Transwolff, diz Promotoria, Israel ataca Rafah e desobedece Corte de Haia, ‘Anora’ vence a Palma de Ouro e outras notícias do dia na Folha para começar o seu domingo (26).

SÃO PAULO

Milton Leite teve ‘papel juridicamente relevante na execução dos crimes’ da Transwolff, diz Promotoria. Justiça concedeu quebra de sigilo fiscal e bancário do presidente da Câmara em investigação sobre atuação do PCC no transporte público; OUTRO LADO: Vereador diz que é testemunha do caso

MUNDO

Israel bombardeia Rafah após Corte de Haia determinar interrupção de ataques na região. Apesar da ofensiva, gabinete de guerra de Tel Aviv retomará discussões para libertação de reféns e trégua com o Hamas.

CANNES

‘Anora’, de Sean Baker, vence a Palma de Ouro no Festival de Cannes. Júri dividiu o prêmio de atriz, que foi para as protagonistas de ‘Emilia Pérez’, incluindo Selena Gomez e Karla Sofía Gascón.

GOVERNO LULA

Lula cita ‘comício’ ao inaugurar obra, enfrenta protesto pelo 2º dia e elogia direito de reclamar. Presidente divide palanque com pré-candidato do PT em Guarulhos e ministros e ignora ausência de Tarcísio em evento.

JUSTIÇA

STF repete procedimentos de Moro, diz criminalista que sempre criticou Lava Jato. Alberto Toron afirma que postura da corte entra em atrito com ‘uma visão democrática de Justiça e com a própria Constituição’.

ECONOMIA

Taxação da UE retira aço brasileiro da lista de mais sustentáveis do mundo. Mecanismo de importação do bloco considera apenas emissões de dentro da fábrica e ignora matriz elétrica.

MUNDO

Deslizamento soterrou mais de 300 pessoas em Papua-Nova Guiné, diz autoridade. Segundo Aimos Akem, membro do Parlamento nacional, o incidente na província de Enga atingiu 1.182 casas.

CHUVAS-RS

Navio de guerra dos EUA será usado na distribuição de doações no RS. Operação conjunta entre marinhas brasileira e americana será realizada em alto-mar para agilizar a chegada de suprimentos.

CHUVAS-RS

Dos equipados aos mais carentes, abrigos de Porto Alegre têm noites maldormidas, exaustão e insegurança

Capital gaúcha improvisou abrigos e lida com desafios diários como falta de água quente e medo de furto

CIÊNCIA

Einstein visitou Brasil a contragosto e chamou cientista de ‘macaco’, mostram diários. Livro inédito relata viagem do físico alemão à América do Sul em 1925 e explicita como ele se filiou ao racismo científico.

VIOLÊNCIA-BA

Fal Silva, guitarrista do Afrocidade, morre após ser espancado na Bahia

Crime ocorreu em Camaçari, na região Metropolitana de Salvador, na noite de sexta-feira (24)

EUROPA

Guerra na Ucrânia e Trump movem campanha eleitoral para Parlamento Europeu. Temática do pleito deve favorecer crescimento de forças à direita do espectro político; votação ocorre em junho.

COTIDIANO

O que é a Soho House, clube de luxo da turma descolada que abrirá em São Paulo. Príncipe Harry frequentou rede que ganha a sua primeira unidade brasileira em junho.

