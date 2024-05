Manchetes dos principais jornais nacionais deste sábado

A União (PB)

SÃO JOÃO DE CAMPÍNA GRANDE

Mais de 100 comerciantes ganham financiamento do Empreender PB

Jornal do Commercio (PE)

Estado reforça leitos em UPAs para atender crianças com SRAG

Correio Braziliense

Nas linhas das sucatas

Folha de Pernambuco

Dois Leões e uma vaga

O Globo

Projetos para gestão privada de escolas avançam em três estados

Diário do Nordeste (CE)

Setor calçadista impactado com reoneração e ‘asiáticos’

Folha de S. Paulo

Impacto do desastre no RS é o maior para seguradoras do país

O Estado de S. Paulo

Português e Matemática ficam abaixo da pandemia em avaliação

Estado de Minas

Sonhos interrompidos pela violência

Zero Hora (RS)

Cheias afetam ao menos 2,7 mil quilômetros de vias

A Tarde (BA)

Indústria é motor do desenvolvimento

O Dia (RJ)

Adolescente confessa ter matado os pais

Tribuna do Norte (RN)

Investimento de R$ 128 milhões promete restaurar 242,9 km de estradas do RN

Correio do Povo (RS)

A mente após a catástrofe