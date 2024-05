Veja o que repercute pelo país nesta sexta-feira; leitura rápida

GOVERNO TARCÍSIO

Tarcísio muda sistema e câmeras vão ser acionadas por PMs ou de maneira remota em SP. Equipamentos atuais gravam de maneira ininterrupta sem que o policial precise ligá-los; especialistas criticam alteração.

CHUVAS NO SUL

Desespero com estragos, falta de água potável e medo de choque marcam retorno às casas no RS. Bairros de Porto Alegre e cidades vizinhas seguem alagados, mas algumas ruas começam a esvaziar.

CONGRESSO NACIONAL

Rodrigo Pacheco (foto) pode virar ministro de Lula em 2025 após deixar comando do Senado. Auxiliares do presidente e aliados do senador iniciaram conversas para possível entrada do parlamentar no governo.

G20

Haddad diz que proposta de tributar super-ricos ganhou peso em pouco tempo no G20. Secretária do Tesouro dos EUA disse ser contrária à proposta; Lula defende que medida pode ajudar a acabar com a fome na África.

JUSTIÇA ELEITORAL

TRE-RJ rejeita cassação de Cláudio Castro, vice e presidente da Assembleia. Juízes indicam irregularidades, mas corte entende, por 4 a 3, que não houve impacto na eleição; Procuradoria e coligação vão recorrer ao TSE.

ELEIÇÕES 2024

Boulos se alia a partido que ‘namorou’ Bolsonaro, abriga Weintraub e refuta bandeira feminista. Partido da Mulher Brasileira anunciou apoio a nome do PSOL em SP enquanto tem pré-candidata bolsonarista em Curitiba.

EDUCAÇÃO

Unifesp só tem dinheiro para funcionar até setembro, diz reitora. Verba repassada pelo Ministério da Educação diminuiu 43% desde 2014.

IRÃ

Presidente do Irã é enterrado em sua cidade natal após cortejo acompanhado por milhares de pessoas. Corpo de Raisi, morto em queda de helicóptero, foi levado para Mashhad; autoridades se preparam para eleição em junho.

AMÉRICA LATINA

Rajada de vento derruba palco e mata 9 em comício no México. Outros 70 ficaram feridos em evento do candidato presidencial Jorge Alvarez Maynez, em terceiro lugar na disputa

SÃO PAULO

Coletor de lixo é preso por tentar beijar alunos em escola de São Paulo. Segundo a GCM, o homem disse que brincadeira com os adolescentes era normal.

*Folhapress