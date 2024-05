Transplantes: Lei assegura prioridade no transporte aéreo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, ontem, o projeto de lei 2288, apresentado em 2015 pelo então senador Vital do Rêgo Filho (PB).

Em síntese, o projeto que foi transformado em lei assegura que todos os materiais, equipes médicas, células e órgãos destinados aos transplantes tenham “prioridade absoluta” no transporte aéreo no Brasil.

Lula fez questão de convidar o atual ministro do TCU para a solenidade de sanção.

“É uma realização como médico e como ex-parlamentar que sou. Durante 23 anos eu produzi ideias, desde a Câmara Municipal de Campina Grande até o Senado. E essas ideias demoram a acontecer, e muitas vezes não acontecem. Mas esta é uma realização como parlamentar: observar a sua ideia se transformar em lei”, verbalizou Vital Filho.

O ex-senador pontificou que “e o senhor (presidente Lula) sancionou a lei sem nenhum veto, com certeza pela sensibilidade que tem pelo valor da vida”.

“No presente – avançou o atual ministro do TCU – o Brasil é o segundo maior país – só perde para os Estados Unidos – em termos de doações de órgãos e tecidos”.

Ainda conforme Vital, “com esta lei, certamente, com a segurança jurídica que ela dá, com o envolvimento de todo o setor de aviação, das Forças Armadas, nós vamos ter um conjunto de medidas, baseado nesta Lei, que vai garantir às pessoas do Brasil, que podem e querem doar, um estímulo adicional às doações”.

“Com essa concepção de valorizar a vida, eu me sinto feliz hoje e realizado”, arrematou.

